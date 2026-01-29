Surquillo se convierte en la capital del pisco sour

Del 6 al 8 de febrero en el Parque Reducto de la avenida Angamos con ingreso gratuito para todo el público.

Surquillo se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la gran Celebración Nacional del Día del Pisco Sour que tomará el Parque Reducto de la avenida Angamos del 6 al 8 de febrero y convertirá al distrito en el epicentro de la fiesta de la bebida bandera del Perú.

El evento se realiza con el respaldo de la Municipalidad de Surquillo que apuesta por convertir esta celebración en una vitrina nacional para la gastronomía el turismo y la identidad peruana consolidando al distrito como un punto clave de los grandes encuentros culturales de la capital.

Marcas emblemáticas y productores artesanales llegarán al parque con sus mejores preparaciones mientras reconocidos bartenders mostrarán en vivo cómo se crea el pisco sour perfecto acompañado de una feria gastronómica con platos que representan lo mejor de la cocina peruana.

A esta experiencia se sumarán presentaciones artísticas música en vivo danzas tradicionales y espacios culturales que permitirán al público conocer la historia y el valor del pisco como denominación de origen y símbolo del Perú ante el mundo.

El momento más esperado llegará el día central con la gran degustación gratuita de mil pisco sours que reunirá a los asistentes en una verdadera celebración ciudadana pensada para compartir y disfrutar con responsabilidad.

Para recibir a miles de personas el Parque Reducto de la avenida Angamos será acondicionado especialmente con todas las medidas de seguridad y orden necesarias para garantizar un evento cómodo seguro y familiar. La actividad es de ingreso libre.