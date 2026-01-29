Sunedu presenta informe sobre uso de recursos en universidades privadas durante el ejercicio 2024

Durante el 2024, las universidades privadas asociativas reinvirtieron más de S/ 612 millones en infraestructura, equipamiento, capacitación y actualización docente, becas a estudiantes, proyección social, deporte y a la investigación e innovación tecnológica.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a través de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE), publicó el Informe de Uso de Beneficios Otorgados a Universidades Privadas – Ejercicio 2024, documento que pone a disposición de la comunidad universitaria los resultados de la supervisión sobre el uso de los recursos obtenidos de los beneficios tributarios otorgados a las universidades privadas, en cumplimiento de la Ley Universitaria.

El informe señala que, durante el ejercicio 2024, 35 universidades privadas asociativas declararon haber reinvertido S/ 612.8 millones de sus excedentes, destinando principalmente recursos a infraestructura y equipamiento (73.1 %), así como a capital humano (24.1 %), que comprende becas estudiantiles, capacitación docente, proyección social y deporte. La inversión en investigación e innovación representó el 2.8 % del total declarado. Asimismo, el reporte evidencia que la reinversión de excedentes por parte de las universidades privadas asociativas ha mostrado una tendencia creciente en el periodo 2016–2024, pasando de S/ 353.5 millones a S/ 612.8 millones, lo que refleja un mayor volumen de recursos destinados a fortalecer la infraestructura, los servicios académicos y el apoyo a los estudiantes a través de becas y financiamientos.

Es importante precisar que de las 39 universidades privadas asociativas obligadas a remitir esta información, solo tres no lo hicieron. La UVE ha iniciado las acciones correspondientes para reiterar el cumplimiento de esta obligación pues, de acuerdo con la Ley Universitaria, las universidades privadas que reciben beneficios tributarios tienen la obligación de reinvertir sus excedentes exclusivamente en fines educativos. Esta disposición permite a la Sunedu supervisar el correcto uso de los recursos y garantizar la transparencia en la gestión universitaria.

Luego de realizadas diversas acciones de supervisión, la Sunedu puede concluir que no existen indicios de uso indebido de activos o de reinversión de excedentes en los casos evaluados, lo que refleja una mayor cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Universitaria por parte de las universidades supervisadas. La superitendencia reafirma su compromiso de garantizar la correcta utilización de los recursos destinados a la educación superior y de este modo contribuir a la mejora continua de la calidad universitaria en el país.