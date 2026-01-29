Sicariato económico contra Petroperú

Juan Torres (Colaborador)

El Sabotaje a la Sostenibilidad (Quitarle los Lotes)

Las empresas petroleras en el mundo son rentables cuando son integradas, es decir tienen producción propia de petróleo, refina y comercializa sus productos y mejor aún si tienen grifos. Durante el proceso de privatización quitaron a Petroperú todos sus pozos petroleros convirtiéndolo en una empresa desintegrada, en un remedo de empresa competitiva del sector hidrocarburos. El Congreso de la República se opone a que nuestra empresa estatal retorne a la explotación de los lotes de Talara que fueron privatizados en los ’90 y ya cumplieron los 30 años de explotación, situación que permitirá que la refinería de Talara procese los hidrocarburos a un precio de costo, impidiendo con su accionar que Petroperú vuelva a ser competitiva (lotes Z62. Z63, Z63, Z69 etc.) En este escenario, Petroperú tiene que comprar el petróleo a empresas privadas a precio internacional para refinarlo en su propia planta, en vez de procesar a precios de costos de explotación.

-El Sabotaje por omisión:Durante años, se avanzó la construcción de la nueva refinería de Talara -NRT, que permite procesar crudo liviano como crudo pesado, pero se detuvo intencionalmente o por negligencia la contratación de las «Unidades Auxiliares» (las que proveen luz, agua y vapor para que la refinería funcione). La refinería estuvo terminada, pero «parada» casi dos años porque no tenía servicios básicos, generó pérdidas de millones de dólares en intereses de la deuda que creció, esta manipulación, origino que la opinión pública pida a gritos la privatización por ser un «elefante blanco».- Sabotaje por fallas en la puesta en marcha («Flexicoking»)A finales de 2023 y durante 2024, hubo denuncias de fallas críticas en la unidad de Flexicoking de la NRT (la joya de la corona que convierte el residuo en gasolina). Programas como Cuarto Poder revelaron que se inauguró la refinería «con fallas» y fugas constantes que obligaron a pararla meses después de la foto oficial.

El daño: Expertos señalan que hubo un apresuramiento político por inaugurarla sin que las pruebas de seguridad estuvieran al 100%, provocando daños que ahora se usan como pretexto para decir: «la empresa no sabe operar, mejor entreguémosla al privado». Asimismo, Informe de Contraloría (2021/2022) detectó un perjuicio de más de S/.1,100 millones de soles precisamente por el retraso en las Unidades Auxiliares.- Sabotaje abierto: Casi 100 fallas en el oleoductoEn los últimos 10 años el oleoducto nor peruano sufrió casi cien atentados con rotura del ducto donde Petroperú asume los costos y gastos de un activo crítico.

Hay una mano negra que sistematiza este daño -Sabotaje encubierto de SUNAT no devuelve IGV.En el Perú el Estado decidió exonerar del IGV a la Amazonía para abaratar el costo de vida y promover su desarrollo. Para abastecer esa zona, Petroperú compra o importa insumos pagando IGV. Vende en la selva sin IGV, porque esta exonerado. Como no tiene contra qué “compensar” ese IGV pagado, SUNAT, se lo devuelve, mediante Notas de Crédito Negociables o cheques, así está pensado el procedimiento.

Es decir, cuando alguien está exonerado de IGV y compra bienes pagando IGV en otra región, no puede recuperarlo porque sus ventas no incluyen IGV. Para corregir eso, la ley creó mecanismos de devolución y/o compensación.Sin embargo, SUNAT sí devuelve el IGV a las empresas privadas y no hace lo mismo con Petroperú a quien adeuda S/ 3,112’ millones dinero propio de la empresa que el estado retiene con clara intención de asfixiar financieramente.El sicariato económico del Congreso.

El sicario no actúa por impulso ni por ideología; actúa por encargo. Alguien paga, alguien señala el objetivo y alguien garantiza protección. Hoy el Perú vive una versión más sofisticada y peligrosa de ese mismo mecanismo: el sicariato económico, ejecutado desde el Congreso de la República. El Congreso identifica qué incomoda a los grandes intereses económicos empresariales: derechos laborales, fiscalización ambiental, reforma educativa, control del abuso económico. Esperan una crisis política, un país distraído o cansado, y en ese momento aprueban normas “técnicas”, largas, confusas, que el pueblo no siente de inmediato. Luego se blindan entre ellos, culpan a otros y continúan.

Sostenedores del sicariato económico.Nuestros problemas económicos, políticos y sociales tienen origen en la corrupción que se instaló en el periodo de la conquista, sobrevivió a la “independencia” y está vigente hasta nuestros días, cual locomotora jala el vagón de nuestra economía sobre el fango de la corrupción instalada.

No hemos llegado al colapso económico solo por el respaldo de las ingentes riquezas naturales que poseemos, cuyos precios suben incesantemente y este mayor ingreso solo sirve para el saqueo realizado por empresarios del sector privado nacional y extranjero en contubernio con los gobiernos de turno. La oligarquía local-global y abuso de poder de las corporaciones mundiales es el resultado del modelo económico de capitalismo salvaje ahora llamado neoliberal, que maneja la economía mundial Nadie hablan del crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de los costos caros de las tarifas, servicios e intereses tampoco de la gasolina, y de la altísima evasión de impuestos.Daño económico; El sector privado empresarial comete crimen económico mediante la evasión/ elusión de impuestos que realiza a través de mega empresas, conforme se demuestra en el siguiente cuadro, cual herencia sistémica.

Se aprecia que el costo de la corrupción (perdidas por evasión de impuestos, robo en ejecución presupuestas y exoneraciones que sufrió el estado peruano) ejecutadas por el sector privado empresarial en el año 2024 alcanzo a la friolera de S/. 158,989’ millones (S/. 143,924’ millones en 2023), superando el 15% del PIB, esto constituye un crimen económico y verdadera amenaza para la economía del país, todos los medios de información e instituciones del estado y sabiondos no revelan esta situación, por el contrario, esconden la realidad, siendo el sector extractivo responsable mayoritario de la evasión del impuesto a la renta. Existe además otra forma de saqueo producto de la subfacturación de nuestras exportaciones extractivas que no están cuantificadas en este informe cuyo valor se reparten en los paraísos fiscales.La Trampa: Este es el perfil del sector privado empresarial que el sistema :marketea” como solución a los álgidos problemas que agobian a nuestro país, cuando ellos son los generadores de esta situación económica calamitosa que nos tiene atollados en la pobreza por efecto del saqueo – botín, son los que ponen en riesgo la recaudación tributaria y la estabilidad económica.

Auditoria PWC 2024: “En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2024, sus resultados y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board , (IASB)”. PETROPERU es una empresa en marcha, no está en quiebra lo que tiene son problemas de liquidez por pérdidas de años anteriores, por eso se debe estructurar deuda con aval soberano para asegurar la continuidad de operaciones. 9.- La solución racional; De acuerdo al punto 1: devolver los pozos petroleros que ya cumplieron 30 años de concesionados.

De acuerdo al punto 5; Que SUNAT devuelva los S/. 3,112’ millones de crédito fiscal del IGV. Asimismo fiscalice al sector extractivo principal responsable de la alta evasión del impuesto a la renta. De acuerdo al punto 6: nombrar una administración eficiente y coherenteDe acuerdo al punto 8: Dejar sin efecto todo lo actuado por irregular e ilegal.Son atajos que no van a tomar estas mentes corruptas que trabajan 24/7 en pos del botín ofrecido. 10.- Lo que hacen los ministros y empresarios delincuentes El problema es que los que tienen el poder y toman decisiones son continuadores del sistema de dictadura de la corrupción cada vez mas avezados y ahora con el pensamiento económico de “corrupción a toda maquina” trabajan 24/7, así lo demuestra la emisión del D.U. N°010-2025 dizque para salvataje y reestructuracion pero incluye a PROINVERSION que es la funeraria económica de las empresas estatales, son quienes tienen urgencias en privatizarlo para recibir la suya. Por eso descaradamente descuartizan la empresa y venden sus mejores activos para que sea engullido fácilmente por el empresario privado o país secuaz que esta tras esta operación.

Recordamos que la privatización de PETROPERU se radicaliza cuando Jose Salardi que proviene de PROINVERSION y radical vende patria es nombrado ministro, quien lleva, como vice- ministra a Miralles, teniendo como misión específica privatizar PETROPERU y sacar adelante a como dé lugar todos los proyectos mineros. A la renuncia de este, Miralles regresa a PROINVERSION como directora de Inversiones Descentralizadas. En octubre 2025 cae Dina e ingresa como presidente Jeri y como Denisse es su paisana y ambos están mentalizados en la corrupción, la nombra como ministra MEF y ahora si ambos a engullirse la comisión por la privatización de PETROPERU y proyectos mineros que pongan en operación.

