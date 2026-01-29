Selección Peruana de Futsal derrotó a Uruguay 2-1 y se clasificó a semifinales de la Copa América en Paraguay

Selección Peruana de Futsal derrotó a Uruguay 2-1 y se clasificó a...

Una alegría internacional. La selección peruana de futsal consiguió una importante victoria al derrotar por 2-1 ante su similar de Uruguay, en partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América de Futsal, que se realiza en el coliseo Óscar Harrison de Asunción-Paraguay.

Los goles del conjunto blanquirrojo, fueron anotados por Giacomo Rojas, quien abrió el marcador, y posteriormente el capitán Obando amplió la ventaja para el equipo patrio.

Con este resultado, Perú alcanzó las cuatro unidades en la tabla de posiciones y logró clasificar a las semifinales del certamen continental.

Cabe recordar que el combinado nacional obtuvo triunfos ante Paraguay, Ecuador y Uruguay, mientras que su única derrota se produjo frente a Argentina, consolidando así una destacada participación en el torneo.