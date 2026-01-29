Roma se clasificó en el último cupo de la Europa League a octavos de final

La Roma de Italia, alcanzó el último cupo para la clasificación a los octavos de final de la Europa League, tras su empate como visitante ante el Panathinaikos de Grecia 1-1, mientras que el Real Betis de España y el Oporto de Portugal también logaron el boleto, tras vencer al Feyenoord de Países Bajos y el Glasgow Rangers de Escocia respectivamente.

El partido jugado en Atenas, no fue nada fácil para Roma, ya que quedó con diez jugadores por expulsión de Mancini a los 15’, y recibir un gol a cargo de Taborda a los 58’, lo que en se instante lo dejaba afuera y debía ir al Repechaje. Sin embargo, a los 80’ Ziolkowski logró el ansiado empate que lo ubicaba por encima del Genk belga, solo por diferencia de goles.

Los otros siete clasificados son los siguientes: Olympique Lyon (Francia) (21), Aston Villa (Inglaterra) (21), Midtjylland (Dinamarca) (19), Real Betis (España) (17), Oporto (Portugal) (17), Braga (Portugal) (17), Friburgo (Alemania) (17). Los equipos que quedaron ubicados dentro del noveno al vigésimo cuarto lugar, jugarán el Repechaje, para seguir en carrera.