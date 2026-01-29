Reconocen al MTPE por mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos con la implementación de herramientas digitales

Reconocen al MTPE por mejorar el acceso de los ciudadanos a los...

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recibió el “Reconocimiento del Gobierno y Transformación Digital – Edición 2025”, otorgado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros, por su compromiso con la modernización del Estado y la mejora de los servicios públicos.

En representación del ministro Óscar Fernández, la secretaria general del MTPE, Teresa Velásquez, recibió la distinción que reconoce los avances del sector en la implementación del Gobierno y la Transformación Digital, evidenciados en el cumplimiento de acciones clave del marco normativo vigente.

El MTPE alcanzó el 95 % de cumplimiento de los compromisos priorizados, como parte del seguimiento que realiza la SGTD a las entidades públicas en su proceso de transformación digital.

Durante la ceremonia, realizada en la Sala del Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros, Velásquez agradeció la distinción y reafirmó el compromiso del sector de continuar fortaleciendo la transformación digital en beneficio de la ciudadanía.

El reconocimiento resalta la implementación de acciones orientadas a modernizar la gestión institucional y mejorar la accesibilidad, orden y facilidad de uso de los servicios públicos. Entre los avances destacan la implementación de la Mesa de Partes Digital, la integración a Gob.pe, el fortalecimiento de la seguridad digital y la interoperabilidad mediante la PIDE.

El MTPE continuará impulsando acciones para alcanzar el 100 % de cumplimiento de estos compromisos, reafirmando su compromiso con una gestión moderna, eficiente y centrada en la ciudadanía.