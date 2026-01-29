Oliver Sonne fue presentado oficialmente en el Sparta Praga de República Checa a préstamo

A través de un espectacular video, el lateral peruano Oliver Sonne fue oficializado como nuevo jugador del Sparta Praga, de la República Checa, donde compartirá equipo con Joao Grimaldo. Sonne, llega en calidad de préstamo al cuadro checo procedente del Burnley de Inglaterra, busca tener mayor continuidad en esta parte de la temporada.

“Oliver Sonne es un lateral derecho con una valiosa experiencia en el fútbol inglés. Incorporamos a un jugador que cumple con nuestras exigencias de intensidad, dinamismo y valentía en ataque. A la vez, es muy disciplinado en defensa. Creemos que, gracias a su calidad futbolística, mentalidad y carácter, se integrará a la perfección en el Sparta y se convertirá en una pieza clave del equipo. Es un jugador en la edad ideal que puede ayudarnos tanto en las competiciones nacionales como en Europa”, remarcó Tomás Rosicky, director deportivo del club.

El peruano llevará la camiseta número ’17’ en la espalda y podría debutar este sábado 31, cuando el Sparta Praga enfrente al mediodía de Perú al Dukla, por la liga de su país. El otro peruano de este equipo como es Joao Grimaldo, tiene actividad en el primer equipo, logrando la aceptación de los hinchas.