Minedu publica proyecto de reglamento para regular el uso pedagógico de celulares en los colegios

 La propuesta normativa tiene como objetivo orientar el uso responsable de los dispositivos móviles, bajo criterios educativos, pedagógicos y de sana convivencia escolar

 El Ministerio de Educación convoca a la ciudadanía y a las comunidades educativas a participar activamente en el proceso de perfeccionamiento de esta iniciativa

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el proyecto de Reglamento de la Ley N° 32385, que establece disposiciones para regular el uso de teléfonos celulares inteligentes y otros dispositivos electrónicos similares en las instituciones y programas de la Educación Básica, tanto públicas como privadas, a nivel nacional.

El proyecto de reglamento no prohíbe el uso de los dispositivos móviles, sino que propone una regulación orientada a asegurar que su utilización responda a fines estrictamente educativos y pedagógicos, contribuyendo a mejorar la atención, el rendimiento escolar y los aprendizajes, así como a fortalecer la convivencia y la socialización entre los estudiantes.

La propuesta promueve ambientes educativos saludables que favorezcan el desarrollo integral de niños y adolescentes, y busca prevenir situaciones de riesgo asociadas al uso inadecuado de la tecnología, como el ciberacoso o la sobreexposición a contenidos no pertinentes durante la jornada escolar.

De acuerdo con el proyecto, las instituciones educativas deberán establecer en sus reglamentos internos criterios claros para el uso de los dispositivos móviles durante el horario de clases y en los distintos espacios de la institución, considerando las características del servicio educativo y las necesidades de la comunidad escolar.

Estas disposiciones contemplan excepciones debidamente justificadas, como el uso con fines educativos, pedagógicos, de salud, por discapacidad o en situaciones de emergencia, conforme a los instrumentos de gestión institucional y los protocolos correspondientes.

Asimismo, el reglamento reconoce contextos específicos en los que el servicio educativo se brinda mediante dispositivos electrónicos, como el Servicio Educativo Hospitalario, garantizando la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

Con la publicación del proyecto, el Minedu convoca a la ciudadanía, a las comunidades educativas, a especialistas y a las entidades públicas y privadas a presentar aportes, comentarios y sugerencias durante un plazo de 30 días calendario, con el propósito de enriquecer y fortalecer el reglamento, asegurando que responda a la diversidad de realidades del sistema educativo y a las necesidades de los estudiantes.

Las personas interesadas podrán remitir sus aportes y opiniones utilizando el formato de comentarios disponible junto al proyecto, al correo electrónico apoyogestion3@minedu.gob.pe.

El texto completo del proyecto de reglamento y sus anexos se encuentra disponible en www.gob.pe/minedu.