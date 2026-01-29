Midis impulsa la autonomía económica de mujeres emprendedoras en zonas vulnerables

-En San Juan de Lurigancho, la ministra Lesly Shica entregó herramientas de trabajo como carritos sangucheros, hornos industriales, parrillas, entre otros.

-Destacó la voluntad del presidente de la república de allanarse a todas las investigaciones.

Con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, participó de la entrega de herramientas de trabajo a las socias de ollas comunes y comedores populares del distrito de San Juan de Lurigancho, quienes forman parte del proyecto “Mi Emprendimiento Mujer” de Foncodes.

Al respecto la ministra Shica, señaló que, «nosotros continuamos por mandato del presidente José Jerí con nuestro trabajo en el campo, en el territorio. Hoy ya son más de 2600 emprendedoras y emprendedores que reciben estas herramientas de trabajo, gracias a que se ha destinado más de S/17 millones para implementar el Emprendimiento Mujer».

En ese marco la titular del Midis, se pronunció respecto de las investigaciones en torno al presidente de la república y precisó: “Él ha dado las aclaraciones pertinentes y ha dicho también que se allana a todas las investigaciones que sean oportunas en medio del caso que corresponde. Lo importante es que seguimos trabajando en equipo de gabinete al mandato del presidente José Jeri”.

La titular del Midis entregó hornos, carritos churreros, mesas de acero inoxidable, máquinas de coser y otros equipos especializados, destinados a fortalecer los emprendimientos gastronómicos y productivos del distrito.

Resaltó que esta acción forma parte del compromiso del Midis de invertir más de S/17 millones en el proyecto “Mi Emprendimiento Mujer”, iniciativa que beneficiará a 2600 emprendedoras de Lima Metropolitana y de regiones como Apurímac, La Libertad, Ayacucho, San Martín, Madre de Dios y Ucayali.