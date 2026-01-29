«Mi Vampira» tema trap que promete ser el próximo top musical (VIDEO)

«Mi Vampira» de Lily Rous es un tema trap urbano, con un contenido ritmico y pegajoso que cuenta la historia de una chica vampiresca que atrapó el corazón del protagonista, creando en el un sentimiento más haya de lo terrenal.

Con esta nueva propuesta musical, con una sutil influencia underground, el artista Lily Rous nos da una nueva alternativa musical, que ya está sonando en diversas redes sociales.

Lily Rous es un joven artista urbano de Villa María del Triunfo, quien en sus calles y gente encontró gran parte de su arte que viene abriéndole puertas en la tarima urbana.

«El arte me libero de mi extrema timidez que me acompaño hasta adolescente. Ahora amo desvelarme con mis amigos iendo a eventos de trap, viviendo la energía del público; como también los intensos shows que realizó para después seguir creando más arte», señalo Rous.

Este talentoso artista confiesa que las letras que compone tienen gran parte de sus vivencias, su historia y momentos que marcaron su vida. Su base primordial de inspiración es el dolor, porque según Lily Rous considera que cuándo se toca fondo existe la necesidad de querer comerse al mundo.

«Todo tipo de inspiración que venga del corazón no dudo en decirlo, por ser parte de mi existencia en equilibrio dual entre la luz y la oscuridad,», agrego.

Fue durante su segundo retorno a Perú , Lili Rous vivió un momento muy difícil en su vida, a consecuencia de una confusión por parte de un efectivo policial, fue privado de su libertad causando una gran precaución en su entorno familiar. Por ello, su vida tomo un giro más profundo y trascendental.

«Primero me llamaba Lil, Pero decidí agregarle la Y, por mi mamá (Liliana). Después salió Rose, que era la unión de las primeras silabas de mis nombres (Roberto Sebastian); sin embargo navegue en el internet y observe que varios artistas ya lo usaban, por eso lo cambie a Rous para diferenciarme», detallo el joven cantante de 23 abriles, quien desde ya promete marcar la diferencia en el ambiente musical.

http://youtube.com/watch?si=Ynq_LbBx58xxo-1P&v=5zswhfisw18&feature=youtu.be