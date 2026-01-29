La Orquesta N’Samble presenta “Amigo Mío”, versión salsa del éxito “Amiga Mía” de Karol G y Greeicy (VIDEO)

La reconocida Orquesta N’Samble continúa innovando en la escena salsera con el lanzamiento de su más reciente producción: “Amigo Mío”, interpretado por Carlos Aranda y Sandro Solar, una adaptación en versión masculina y ritmo salsa del exitoso tema “Amiga Mía”, canción original interpretada por Karol G y Greeicy.

Respetando la esencia y emotividad de la versión original, N’ Samble ha transformado esta historia de amistad y complicidad en una propuesta fresca, bailable y cargada de sentimiento, llevando la letra a una perspectiva masculina sin perder la profundidad del mensaje. El resultado es una fusión perfecta entre el pop urbano original y la fuerza rítmica de la salsa, sello característico de la orquesta.

“Amigo Mío” nace como una apuesta por conectar nuevas generaciones con la salsa, reinterpretando éxitos contemporáneos y dándoles una identidad propia, manteniendo la calidad musical y vocal que distingue a N’samble.

Actualmente, el tema ya se encuentra en etapa de promoción y busca posicionarse como una de las propuestas más innovadoras dentro de la nueva salsa latina.

Orquesta N’samble reafirma así su compromiso con la evolución del género, llevando la salsa a nuevos públicos, sin perder su esencia.

http://youtube.com/watch?si=DVG58Bg9lOA0cPDn&v=HB73WD7YL78&feature=youtu.be