Jefe de la ANC-PJ exhorta a jueces de control a garantizar un control oportuno y evitar el retardo en la atención de quejas

Fue durante la ceremonia de juramentación del nuevo jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lima Este.

El jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), Roberto Palacios Bran, tomó juramento, en ceremonia presencial, al juez superior titular José Yván Saravia Quispe, quien asumió funciones como nuevo jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lima Este.

Durante su intervención, el titular de la ANC-PJ, exhortó a los jueces de control a reducir los problemas de retardo y mora de los procedimientos disciplinarios, e hizo un llamado a actuar con empatía frente al ciudadano, garantizando una atención célere y oportuna de las quejas. En ese marco, solicitó redoblar esfuerzos, incluso mediante jornadas de descarga extraordinarias, para reducir la carga y mejorar los tiempos de respuesta.

“Les pido que hagan un ejercicio de empatía y se pongan en el lugar del ciudadano que acude a presentar una queja. Ellos requieren una atención célere y oportuna, porque busca la solución a su problema, no justificaciones sobre las demoras en la administración de justicia”, señaló.

Asimismo, remarcó que, aun con las limitaciones existentes, estas no deben convertirse en justificación para los retrasos, por lo que instó a fortalecer el compromiso institucional e intensificar los esfuerzos para mejorar los niveles de atención.

Durante la ceremonia, Palacios Bran también advirtió sobre el déficit presupuestal que enfrenta la ANC-PJ. En ese contexto, informó que se ha priorizado una agenda técnica para la aprobación del presupuesto como demanda adicional para la implementación de la segunda fase del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) para contar con más jueces de control a dedicación exclusiva y personal auxiliar con la debida renovación del parque informático.

También, destacó el fortalecimiento de la labor de control a través de los convenios con la Contraloría General de la República y las gestiones que se vienen llevando a cabo para suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Superintendencia Nacional de Migraciones y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en la búsqueda de la interoperabilidad a fin de optimizar el acceso a información clave para las investigaciones.

Finalmente, el jefe de la ANC-PJ deseó los mayores éxitos al doctor José Yván Saravia Quispe en la gestión que asume al frente de la ODANC Lima Este.