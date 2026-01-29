Huaura: Fiscalía de Barranca logró sentencia de cadena perpetua y 35 años de cárcel para asaltantes

Dos asaltantes que asaltaron a mano armada a un agricultor en la carretera Pativilca y le robaron la moto de la Comisión de Usuarios de Paramonga, su celular y dinero, fueron condenados a penas de hasta cadena perpetua. El Segundo Despacho de Decisión Temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca del DF Huaura, logró que se dicte esta drástica sentencia.

Se trata de Anthony Escudero (23) quien fue sentenciado a la pena máxima de cadena perpetua y Carlos Isla (19) a 35 años de pena privativa de la libertad. Ambos fueron hallados responsables del delito contra el Patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Julián López (63) y de la Comisión de Usuarios de Paramonga.

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Huaura impuso además, el pago de 27 000 soles de reparación civil que deberán pagar a favor del agraviado Julián López y S/ 12 000 a favor de la Comisión de Usuarios de Paramonga.

Se determinó que los sentenciados, a bordo de sus motos lineales interceptaron al agraviado por inmediaciones del Km. 5 de la carretera Pativilca – Cajatambo, de la zona La Cañada, del distrito de Pativilca, con la finalidad de robarle su moto y otros bienes personales.

Según la investigación del fiscal adjunto provincial Santos César Silva Ugaz, el ilícito se cometió la tarde del 15 de mayo de 2025, cuando la víctima se trasladaba con la moto lineal de propiedad de la Comisión de Usuarios de Paramonga, desde su centro de labores (campo de cultivo) hacía su domicilio, entonces un vehículo menor conducido por Carlos Isla y su copiloto le intentó cerrar el paso; pero el agraviado pudo esquivarlo.

Entonces una segunda moto, conducida por Anthony Escudero y su copiloto (un menor de edad), logra que Julián cayera contra el pavimento, encima de él su moto y se fractura la pierna derecha. Los asaltantes, con ayuda de sus copilotos le robaron la moto y sus bienes personales como celular, dinero, licencia de conducir entre otros, que se encontraban en un canguro.

Luego de una investigación se recopilaron los elementos de convicción suficientes y contundentes que determinaron la coautoría de los sentenciados, quienes, negaron su responsabilidad, pero no lograron demostrar su inocencia ante los elementos sustentados por el representante del Ministerio Público en la audiencia.