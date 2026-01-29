Hospitales del Minsa, Essalud , FF. AA. policiales y clínicas participarán en la campaña nacional “El Día del Lunar”

El domingo 1 de febrero es el día central de la actividad en el marco de la prevención contra el cáncer de piel

Médicos dermatólogos evaluarán gratuitamente manchas oscuras y lunares que cambian de color, forma o tamaño; granitos que pican o forman costra, pero no cicatrizan y cualquier otra lesión que luego de un mes no se cura

El Círculo Dermatológico del Perú (CIDERM Perú), en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud, Fuerzas Armadas y Policiales, así como clínicas privadas, realizará, del 26 de enero al 13 de febrero, la XXXII Campaña Nacional de Educación, Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Piel y Melanoma denominada “El Día del Lunar”, que tiene como fecha central el domingo 1 de febrero.

“Esta jornada nacional gratuita tiene como objetivo fomentar en la población la prevención y detección temprana de lesiones premalignas, que con el tiempo pueden llegar a convertirse en cáncer de piel, y de lesiones sospechosas de cáncer para prevenir esta enfermedad o recibir tratamiento oportuno si es necesario”, dijo Sebastián Salinas Groppo, dermatólogo y coordinador de la XXXII Campaña Nacional de Educación, Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Piel y Melanoma que organiza el CIDERM.

La campaña se lleva a cabo del 26 de enero al 10 de febrero, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en hospitales, policlínicos y clínicas privadas, teniendo como fecha central el domingo 1 de febrero.

Durante la actividad se brindarán charlas de prevención y médicos dermatólogos evaluarán lesiones que podrían ser sospechosas de cáncer de piel, tales como manchas oscuras y lunares que cambian de color, forma o tamaño.

También granitos que pican o forman costra, pero no cicatrizan; lesiones ásperas y escamosas que pican o duelen, cambios en la piel y heriditas que no cicatrizan, así como cualquier otra lesión que luego de un mes no se cura.

Campaña del domingo 1 de febrero

El día central, domingo 1 de febrero, la atención será, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En Lima se atenderá en los hospitales Edgardo Rebagliati Martins (Jesús María), Suárez Angamos (Miraflores), Octavio Mongrut Muñoz (San Miguel), así como los policlínicos Ntra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús (Ate), Chincha (Cercado de Lima) y el Peruano Japonés (Jesús María).

También en las clínicas Internacional (San Borja), San Gabriel (San Miguel), CDerma (Santiago de Surco), Ciruderm (Surco), Uniderma (Jesús María), Clínica Padre Luis Tezza (Surco) y el Centro Dermatológico Vinali (Lince).

En provincias se atenderá en Lima Provincias (Hospital Regional de Huacho), Arequipa (Hospital Docente de la Universidad San Agustín, Clínica Arequipa, Hospital Regional Sur FAP), Áncash (Centro de Salud Huarupampa de Huaraz), Cusco (Clínica Dermaskin).

También en La Libertad (Hospital Regional Docente de Trujillo), Lambayeque (Clínica del Pacífico), Loreto (Hospital Regional de Loreto), Piura (Hospital II Jorge Reátegui Delgado).

Otras fechas

También se atenderá en de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en otras fechas, aunque algunos establecimientos lo harán en diferentes horarios.

Lima

30 de enero

Hospital Centro Médico Naval (Callao) y Dermoesthetik Center – Clínica San Pablo (Surco).

31 de enero

Hospital Militar Central de la PNP (Jesús María) y Clínica Santa Marta Del Sur (San Juan de Miraflores)

2 de febrero

Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (Villa El Salvador), 2 y 3 Hospital María Auxiliadora de 12 m a 2 p.m. (San Juan de Miraflores), del 2 al 4 Hospital Hipólito Unanue de 8 a.m. a 1 p.m. (El Agustino); y los días 2, 4 y 6 Hospital Cayetano Heredia de 12 m a 2 p.m. (San Martín).

3 de febrero

Hospital Guillermo Almenara – EsSalud (La Victoria).

4 de febrero

Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja) y Hospital Dos de Mayo (Lima Cercado).

5 y 6 de febrero

Cuartel General FAP de 9:00 a.m. a 1 p.m. (Jesús María).

6 de febrero:

Hospital Militar Central (Jesús María).

7 de febrero:

Hospital Vitarte (Ate), Hospital Nacional Daniel A. Carrión (Callao) y Clínica Montefiori.

9 al 13 de febrero

Instituto Nacional de Salud del Niño de 12 m.- 1 p.m. (Breña).

10 de febrero

Hospital Central FAP (Miraflores).

El dato

Para mayor información sobre los centros atención de Lima y provincias ingresar a: www.diadellunar.pe o llamar a los teléfonos 2217990 / 944 076 160.