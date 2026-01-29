Este domingo 1 de febrero se inicia el Grand Prix Perú de Motovelocidad y Píques Legales 2026

Regresa la emoción y la pasión. Este domingo se corre la primera fecha del Campeonato Grand Prix Perú de Motovelocidad y Piques Legales de la presente temporada, sobre el asfalto del Autódromo La Chutana.

El torneo tendrá cuatro fechas a lo largo del año y contará con nueve categorías en disputa. Además, se correrá el Campeonato de Verano de Piques legales en moto que debe congregar buena cantidad de pilotos participantes. Ambos certámenes son organizados por el Clint Racing.

El calendario 2026 sigue con la segunda jornada 3 de mayo, tercera parada, 4 de octubre y se cierra el ciclo el 22 de noviembre. El reglamento respectivo ha sido aprobado y enviado a todos los clubes de la capital y provincias.

Se pondrá en juego los títulos peruanos de las clases: 160 c.c, 200c.c, 250c.c, 300 c.c Pro y novatos, 400 c.c, 600 c.c, 1000 c.c y categoría SBK novatos. Se considera un piloto novato aquel que no haya participado en un campeonato nacional anteriormente y podrá continuar como novato por dos temporadas.

Se espera la participación de pilotos de Lima, Cañete, Chincha, Arequipa, Huancayo, Trujillo, etc. La competencia tendrá clasificación para todas divisionales y una sola serie de carrera en sentido antihorario y sin chicana en la recta principal.

La organización evalúa llevar una fecha al Autódromo “Ciudad de Tacna” en la Ciudad Heroíca, circuito muy técnico y con diversas configuraciones en su trazado. También se contempla la realización de un Grand Prix Internacional en nuestra capital.