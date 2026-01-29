DIRIS Lima Este presenta al “Dr. Huellita”, el asistente virtual que agilizará citas médicas vía WhatsApp

Con Chatbot los usuarios pueden realizar gestiones en segundos, sin colas ni esperas telefónicas, las 24 horas del día.

En un paso trascendental hacia la modernización de los servicios públicos, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, liderada por el Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, se convierte en la primera DIRIS en implementar una solución de inteligencia artificial para acercar la salud a los vecinos. Bajo la premisa “Innovación para tu salud”, la institución presenta al “Dr. Huellita”, un asistente virtual diseñado para transformar la gestión de citas médicas mediante WhatsApp.

Actualmente, el sistema de salud enfrenta un desafío crítico: 5 de cada 10 citas programadas se pierden anualmente, y el olvido es responsable de hasta el 90% de este ausentismo. Con el lanzamiento del “Dr. Huellita”, la DIRIS Lima Este busca reducir estas cifras en su jurisdicción -proyectando una disminución del ausentismo de entre el 20% y 38%- y optimizar la capacidad operativa de los centros de salud.

Aprovechando que más de 30 millones de peruanos utilizan WhatsApp, este asistente virtual ofrece un canal de comunicación directo y gratuito. A través de esta plataforma, los usuarios pueden realizar gestiones en segundos, sin colas ni esperas telefónicas, las 24 horas del día.

Paso a Paso: ¿Cómo usar al “Dr. Huellita”? La interacción ha sido diseñada para ser intuitiva y rápida, permitiendo a los pacientes tener el control de su salud en cuatro pasos sencillos:

Inicio: El usuario inicia la conversación enviando un mensaje de «Hola» al número de WhatsApp del “Dr. Huellita”.

Identificación: El asistente solicitará el número de DNI o CE y la fecha de nacimiento para validar la información de forma segura.

Selección: El usuario elige entre las opciones principales: Consultar citas pendientes, solicitar cancelación o ver historial de citas.

Confirmación: El sistema muestra los detalles de la cita (fecha, hora, especialidad y centro de salud) y permite confirmar o gestionar la solicitud al instante.

“Quiero destacar que no existe en otra DIRIS, hospital o centro de salud -ni en Lima Metropolitana ni en regiones- un aplicativo con esta innovación tecnológica en favor de los pacientes”, expresó el Director General de la DIRIS Lima Este durante el lanzamiento de “Dr. Huellita” en el Centro de Salud Alfa y Omega, en Ate.

Esta herramienta o chatbot no solo mejora la experiencia del usuario con recordatorios automáticos que tienen un 98% de tasa de lectura, sino que también reduce la saturación de las líneas telefónicas en un 40%. Así, la DIRIS Lima Este, del Ministerio de Salud, reafirma su compromiso con una salud más humana, eficiente y tecnológicamente avanzada.

El dato:

Escanea el código QR -que lo encuentras en los centros de salud y redes sociales de la DIRIS Lima Este– y consulta tus citas cuando quieras. El “Dr. Huellita” está siempre listo para ayudarte.