Brasileño Mano Menezes será el nuevo entrenador de la Selección Peruana

Se terminó el misterio. El nuevo entrenador para iniciar el proceso de las Eliminatorias al Mundial 2030 con la Selección ya fue elegido. La Federación Peruana de Fútbol ha cerrado la contratación del brasileño Mano Menezes, en una decisión que apunta a darle estabilidad al proyecto tras varios meses con comandos interinos.

Se pudo conocer por distintas fuentes cercanas a la FPF que el técnico brasileño fue el escogido por Jean Ferrari para comandar la «nueva cara» de la bicolor. Con ello, el Perú vuelve a contar con un estratega oficial después de la salida del uruguayo Jorge Fossati, etapa en la que el equipo fue dirigido de manera temporal por Óscar Ibáñez y Manuel Barreto.

La Federación Peruana de Fútbol anunció en su cuenta oficial de ‘X’ que este jueves 29 de enero realizará una conferencia de prensa a través de su canal de YouTube, Bicolor+, desde las 17:00 horas. Aunque no detalló el motivo, todo indica que se tratará de la oficialización del nuevo entrenador de la selección peruana.

El último antecedente del brasileño en torneos Conmebol tiene relación directa con el fútbol peruano. En la Copa Sudamericana pasada, el Gremio que dirigía fue eliminado por Alianza Lima con un global de 3-1 en dieciseisavos de final, serie que se definió con el recordado gol de Hernán Barcos en los minutos finales. Además dirigió a Erick Noriega, cuando llegó al cuadro citado, y en el cual sigue, pero ya no con Menezes.

Por último, se supo qie en paralelo, trascendió que Gustavo Álvarez fue considerado como alternativa. De acuerdo a lo que se conoció, la FPF sostuvo dos reuniones con el argentino, pero nunca avanzó a una negociación definitiva, dejando el camino libre para la llegada de Menezes.

Mani Menezes será el sétimo entrenador brasileño que dirigirá a una Selección Peruana, anteriormente lo hicieron Jaime de Almeida, José Gomes Nogueira, Didí, Tim, José Macia y Paulo Autuori.