Brasileño Mano Menezes fue presentado de forma oficial como técnico de la Selección Peruana

Mano Menezes, nuevo técnico de la selección peruana, fue presentado esta tarde oficialmente en un hotel de la capital, y brindó su primera conferencia de prensa, en la que expuso las bases del proyecto que liderará con miras a devolverle protagonismo a la Bicolor en las competiciones internacionales.

“Prometo que en breve estaré hablando más español para entendernos bien. Tenemos la convicción para dirigir a la selección peruana. Siempre hubo una relación cercana entre Brasil y Perú; muchos entrenadores brasileños han estado aquí y les ha ido bien. Es una responsabilidad bastante grande estar aquí”, señaló.

Reconoció el momento complicado que atraviesa la selección en cuanto a resultados, pero se mostró optimista. “Sabemos que los últimos años no han sido buenos en términos de resultados, pero confiamos en que podemos retomar el camino para que Perú vuelva a ser protagonista y dispute los torneos con ilusión de ganar. Ese es el principal papel del comando técnico”, indicó.

Menezes remarcó la importancia de construir un proyecto sólido, aunque sin descuidar los resultados inmediatos. “No somos ingenuos para esperar cuatro años sin resultados. El fútbol también vive del corto plazo, eso ayuda a generar confianza y a estar en el camino correcto. Prometemos trabajar mucho y buscar resultados eficientes mientras estemos aquí”, afirmó.

Finalmente, aseguró que mantendrá una política abierta y de diálogo permanente. “Pretendo conversar con todos los técnicos que trabajan en el Perú. Todos los jugadores tienen la puerta abierta de la selección; no es correcto establecer vetos sin conocer a las personas. Este será un proyecto inclusivo”, concluyó.