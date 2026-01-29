Atención intensiva especializada permite recuperación de paciente con obesidad severa en hospital Sabogal

Intervención en UCI y seguimiento domiciliario lograron salvar la vida de un asegurado de 41 años y mejorar de manera sustancial su calidad de vida.

Médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, del Seguro Social de Salud, lograron salvar la vida de un paciente de 222 kilos que ingresó al Servicio de Emergencia en una delicada situación de salud, complicada por una severa insuficiencia respiratoria asociada a obesidad mórbida.

El paciente, identificado como Luis Miguel Medina Román, de 41 años, atravesó una etapa crítica debido a un cuadro de sepsis urinaria e insuficiencia respiratoria severa, lo que hizo necesaria su intubación y conexión a ventilación mecánica. El jefe del Servicio de Cuidados Intensivos, Willy Porras García, detalló que el ingreso se produjo el 17 de enero de 2025 y que, tras la evaluación médica, el paciente fue trasladado a la UCI para recibir atención especializada.

Gracias a los cuidados intensivos, el paciente logró superar el cuadro infeccioso. Para enfrentar la insuficiencia respiratoria, fue conectado a un ventilador mecánico que lo asistió en la respiración. Posteriormente, se inició el proceso de destete y se continuó el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva mediante cánula nasal de alto flujo, lo que permitió estabilizar su condición clínica.

El especialista precisó que Luis Miguel permaneció en la UCI hasta el 20 de enero. Con el fin de asegurar la continuidad de su recuperación, fue incorporado al programa de Terapia Respiratoria Domiciliaria “De vuelta a casa”, orientado a brindar atención humanizada y acompañamiento permanente en el domicilio. Debido al riesgo de retención de dióxido de carbono y episodios de desaturación, se indicó mantener ventilación no invasiva nocturna por un mínimo de seis horas durante la noche.

Gracias al seguimiento médico especializado, el paciente logró retomar sus actividades laborales como emprendedor independiente en carpintería metálica y mejorar de manera significativa su calidad de vida. En su última visita médica domiciliaria, realizada el 17 de diciembre de 2025, registró un peso de 134 kilos y no ha requerido ningún reingreso hospitalario.

Este caso evidencia la prioridad que los asegurados representan para EsSalud y se enmarca en el fortalecimiento del primer nivel de atención y en el incremento de la producción asistencial, ejes de gestión impulsados por el presidente ejecutivo de la institución, doctor Segundo Acho Mego.