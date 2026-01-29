Alianza Lima busca iniciar con triunfo debut en el Apertura visitando este viernes a Sport Huancayo

En el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1-2026, Alianza Lima visitará a Sport Huancayo desde el mediodía de mañana viernes, con la consigna de lograr los tres puntos, en el objetivo de pelear ganar el título de la presente temporada. Eso sí, tiene una baja en el once titular, tras la lesión sufrida ayer viernes de parte de Jesús Castillo, con un desgarro parcial de ligamento colateral interno de la rodilla izquierda.

Los dirigidos por Pablo Guede, llegan moralmente bien, más allá de los problemas extra deportivos con tres jugadores, luego de ganar sus dos últimos amistosos frente a Colo Colo 3-2 en Uruguay y ante Inter Miami 3-0 con Lionel Messi en Matute. Básicamente, el once titular se conoce, aunque puede a ver sorpresas por jugar en la altura.

Luis Ramos aparece con mayor opción e ser el delantero titular, por adaptarse mejor a jugar en altura, lo cual daría paso a que Paolo Guerrero sea alternativa. Alan Cantero y el ecuatoriano Eryk Castillo, serían los otros jugadores que acompañen en la delantera.

En cuanto al rival de turno Sport Huancayo, tiene como entrenador ahora a Roberto Mosquera, y se ha reforzado convenientemente para buscar de pelear un cipo a torneos internacionales. Yorelys Mena el delantero colombiano es su principal carta de gol para hoy con el apoyo de Sanguinetti en la volante. El árbitro será Joel Alarcón. En el otro partido a jugarse hoy, en Cajamarca, UTC recibe a Atlético Grau a las 3:15 p.m. con arbitraje de Junior Rivera.