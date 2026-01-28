¿Tu jefe se fue de vacaciones?: cómo organizarte y seguir avanzando sin depender de él



Cuando el jefe se va de vacaciones, es común que surjan dudas sobre qué decisiones tomar, cómo priorizar el trabajo o hasta dónde avanzar sin su validación. Sin embargo, lejos de ser un freno, este escenario puede convertirse en una oportunidad para que los colaboradores fortalezcan su autonomía y mantengan el ritmo del equipo.

Para Giancarlo Ameghino, Gerente de Gestión y Desarrollo Humano del Grupo Crosland, lo primero que se debe tener en cuenta es que la ausencia del jefe no significa ausencia de rumbo.

“Cuando el líder se ausenta temporalmente, el foco debe estar en la claridad, la organización y la confianza en el propio criterio profesional”, señala.

¿Qué debes tener en cuenta si tu jefe se va de vacaciones?

Tener claras las prioridades y hasta dónde puedes decidir: Antes de avanzar, es clave identificar qué tareas son urgentes, cuáles pueden esperar y qué decisiones puedes tomar sin escalar. Revisar pendientes, acuerdos previos y objetivos del área permite trabajar con mayor seguridad y evitar retrocesos. Tomar decisiones, pero con criterio y respaldo: Avanzar sin el jefe no significa improvisar. Ameghino recomienda evaluar el impacto de cada decisión y apoyarse en procesos, lineamientos internos y experiencias previas. “Confiar en el criterio propio, alineado a los valores y objetivos de la empresa, fortalece la madurez profesional y la responsabilidad”, explica. Organizar el trabajo y apoyarte en el equipo: La ausencia del jefe exige mayor coordinación entre los integrantes del equipo. Definir roles claros, redistribuir tareas si es necesario y apoyarse entre compañeros ayuda a que el trabajo no se detenga y fluya de manera ordenada. Mantener la comunicación activa, incluso sin liderazgo directo: No estar el jefe no implica trabajar en silencio. Reuniones breves de seguimiento, mensajes de actualización y espacios para resolver dudas permiten anticipar problemas y mantener alineados a todos los involucrados. Ver el momento como una oportunidad de aprendizaje: Finalmente, es importante entender que estos periodos también permiten desarrollar habilidades clave. “La ausencia temporal del jefe puede impulsar el liderazgo personal, la toma de iniciativa y una visión más integral del negocio”, concluye Ameghino.

En resumen, cuando tu jefe se va de vacaciones, el trabajo no se detiene: se transforma. Tener claridad, tomar decisiones con criterio y apoyarse en el equipo permite seguir avanzando y demostrar que la confianza también se construye desde la autonomía.