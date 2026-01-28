SUNAFIL INTERVINO FÁBRICA TEXTIL POR EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES EN PUENTE PIEDRA



• Se encontró laborando a 5 adolescentes en condiciones de trabajo peligroso o nocivo por su naturaleza y condiciones.

• Asimismo, se encontraron 92 trabajadores, de los cuales solo el 20 % estaba registrado en planillas y afiliado a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de Grupo Especializado de Inspectores de Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil (GEIT- TF), ejecutó un operativo conjunto con la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, tras una denuncia recibida a través de la Línea 1818, relacionada con un presunto caso de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en una fábrica textil dedicada a la confección de lencería.

La intervención se realizó en la empresa LENCERÍA MERC SRL, ubicada en la Asociación de Propietarios Urb. Nuevo San Juan, distrito de Puente Piedra, donde se efectuaron las actuaciones inspectivas correspondientes.

Como resultado de la intervención, se detectaron incumplimientos en materia de trabajo infantil, al encontrarse laborando a 5 adolescentes en condiciones calificadas como trabajo peligroso o nocivo por su naturaleza y condiciones. Los menores realizaban labores propias de la actividad textil que implicaban el uso de maquinarias, equipos y herramientas peligrosas, así como jornadas laborales superiores a las permitidas según su edad.

Asimismo, se identificó el caso de una adolescente de 12 años, quien realizaba labores por debajo de la edad mínima legal de admisión al empleo, establecida actualmente a partir de los 14 años. En cuanto a los otros 4 adolescentes, de 16 y 17 años, se constató que cumplían jornadas que excedían el límite legal, laborando más de 6 horas diarias y 36 horas semanales.

Durante la inspección también se evidenciaron graves incumplimientos de normas sociolaborales, al encontrarse 92 trabajadores en el centro de trabajo, de los cuales solo el 20 % estaba registrado en planillas y afiliado a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones. Además, se verificó el incumplimiento en el pago de remuneraciones y beneficios sociales, tales como compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación extraordinaria y vacaciones.

Los adolescentes encontrados fueron puestos a disposición y bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar la adopción de las medidas de protección correspondientes.

La Sunafil reafirma su compromiso con la erradicación del trabajo forzoso, trabajo infantil y la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores.

