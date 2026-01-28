Ricardo Gareca señaló que volante chileno Esteban Pavez será de mucha utilidad para Alianza Lima

Ricardo Gareca, ex entrenador de la Selección de Chile, y quien dirigió a Esteban Pavez en la ‘Roja’, habló sobre algunas de las características del volante chileno, quien está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima, para la presente temporada 2026.

Señaló detalles del jugador -hasta ahora – de Colo Colo, tanto dentro como fuera del campo de juego: “Pavez es un volante de contención, de mucha experiencia y muy profesional. Tiene una carrera importante, es un jugador de jerarquía. Su juego se basa en la contención y el liderazgo; es un líder dentro y fuera de la cancha. Me parece que es un gran refuerzo para Alianza por su profesionalismo y la experiencia que tiene”, sostuvo en el programa “Nada que no Sepa”.

Cabe recordar que el técnico argentino lo convocó para algunos partidos amistosos con la selección de Chile; sin embargo, no fue un habitual durante las Eliminatorias Sudamericanas, en donde elenco “mapochino” no logró clasificarse al próximo mundial 2026.

Pavez está cerca de ser anunciado como el último refuerzo extranjero de Alianza Lima en las próximas horas. El jugador llegaría a la capital para ponerse a las órdenes de Pablo Guede, quien lo conoce de tiempo atrás tanto en Colo Colo como en Tijuana de México.