Real Madrid jugará el Repechaje de la Champions League al caer con Benfica 4-2

Un final dramático hubo ayer en la fase inicial de la Champions League 2025-2026, donde en el último partido que se jugaban (todos en simultáneo), Benfica logró su clasificación dramática al Repechaje (puesto 24) al derrotar al Real Madrid 4-2, gracias al cabezazo de su arquero ucraniano Anatoliy Trubin sobre los 98’. El derrotado terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Asencio y Rodrygo.

Los lusitanos estaban quedando afuera del Repechaje pese a ganar 3-2 al Madrid que también deberá jugar esta instancia, pero apareció el tiro libre ejecutado por Aursnes y elevándose por sobre los demás Trubin mandó el balón a la red, doblando las manos de su colega Courtois, ante el delirio de sus hinchas.

Los otros tres goles del cuadro dirigido por José Mourinho los anotaron el noruego Schjelderup (36’ y 54’) y el griego Pavlidis (50’ penal), mientras por el Madrid fueron los tatos del francés Kylian Mbappé (30’ y 58’). El Madrid quedó noveno con 15 puntos (uno menos que el Manchester City que clasificó octavo).

Por su parte el Barcelona goleó al Copenhague danés con Marcos Lopez de titular 4-1, tras ir perdiendo 1-0 en la etapa inicial con gol de Dadason (4’). En el complemento llegaron los goles de Robert Lewandowski (48’), Lamine Yamal (60’), Raphinha (69’ penal) y Marcus Rashford (85’). Los “catalanes” clasificaron a los octavos de final con 16 puntos en el quinto lugar.

Otros Resultados: Ajax 1 Olympiacos 2; Arsenal 3 Kairat Almaty 2; Athletic Club 2 Sporting de Lisboa 3; Atlético de Madrid 1 Bodo Glimt 2; Bayer Leverkusen 3 Villarreal 0; Borussia Dortmund 0 Inter de Milán 2; Brujas 3 Marsella 0; Eintracht Frankfurt 0 Tottenham 2; Liverpool 6 Qarabag 0; Manchester Coty 2 Galatasaray 0; Mónaco 0 Juventus 0; Nápoles 2 Chelsea 3; Pafos 4 Slavia Praga 1; PSG 1 Newcastle 1; PSV Eindhoven 1 Bayern Múnich 2; Royale Unión SG 1 Atalanta 0.

Los ocho clasificados a los Octavos de Final son los siguientes: Arsenal (24), Bayern Múnich (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barcelona (16), Chelsea (16), Sporting de Lisboa (16), Manchester City (16).

Los que van al Repechaje: Real Madrid (15), Inter de Milán (15), PSG (14), Newcastle (14), Juventus (13), Atlético de Madrid (13), Atalanta (13), Bayer Leverkusen (12), Borussia Dortmund (11), Olympiakos (11), Brujas (10), Galatasaray (10), Mónaco (10), Qarabag (10), Bodo Glimt (9), Benfica (9).

El sorteo para el Repechaje, se efectuará mañana viernes 30 de enero. La ida se jugará el 17-18 de febrero y la vuelta el 24-25 de febrero. En cuanto al sorteo de los Octavos de Final se efectuará el 27 de febrero, la ida se jugará el 10-11 de marzo y la vuelta 17-18 de marzo.