OTASS incorporó 10 localidades al ámbito de 5 EPS en favor de 26 mil 546 habitantes

A través de la Política de Integración, el organismo técnico y las empresas prestadoras mejoraron servicios en Lima, Ica, Cusco y La Libertad

– Durante el año 2025, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) logró la integración efectiva de 10 localidades al ámbito de 5 EPS, contribuyendo a la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de 26 mil 546 habitantes de 4 regiones del país.

En Lima provincias, gracias a la implementación de la Política de Integración, 4 830 pobladores de las localidades de Olof Palme y 15 de Enero del distrito de Chilca, incorporadas al ámbito de Emapa Cañete, acceden hoy a 3 horas diarias del servicio de agua potable, tres veces por semana, mediante conexiones domiciliarias, dejando atrás el abastecimiento mediante camiones cisterna en ambas jurisdicciones.

Igualmente, en trabajo articulado entre el OTASS y la EPS Aguas de Lima Norte, que integró cuatro localidades del distrito de Sayán: Chambara Alta, Chambara Baja, Santa Elvira y San Miguel de Arcángel, y permitió que 1 040 habitantes, que se encontraban sin acceso a agua potable, a contar con 5 horas diarias del servicio, además, de importantes mejoras en el sistema de alcantarillado sanitario.

En la región Ica, la localidad de Angostura, integrada al ámbitode Emapica, beneficiaa 7 534 pobladoresque hoy cuentan con 14 horas diarias de servicio de agua potable, además de haber alcanzado una cobertura del 100 % del servicio de alcantarillado sanitario.

En la localidad de Cruz Verde del distrito de Poroy, incorporada al ámbito de Sedacusco, se beneficia a 6 068 habitantes, ya que el servicio de agua potable se incrementó notablemente tras la integración, elevándolo a 8 horas diarias aproximadamente, cuando antes era de 1 a 2 horas por día, dos veces por semana. Cuentan, además, con una mejor cobertura del alcantarillado por sectores.

Finalmente, en la región La Libertad,la incorporación de las localidades de Valle Sol y Valle Sol II, en el distrito de Laredo, al ámbito de Sedalib, permitió que 7 074 pobladores accedan por primera vez al servicio formal de agua potable mediante conexiones domiciliarias, con una continuidad inicial de 2 horas diarias y una cobertura del 100 % del servicio de alcantarillado sanitario, marcando un punto de partida para la mejora progresiva de la prestación.

Integración de procesos entre EPS

Hay que destacar también que, en el 2025, el OTASS gestionó la suscripción de 3 convenios entre las EPS Emapab, Epssmu y Emusap de Amazonas, para la integración de los procesos de gestión de atención telefónica “Call Center”, gestión Legal y gestión de proyectos. La suscripción de estos convenios sienta las bases para su implementación en el 2026, lo que permitirá optimizar la atención al usuario mediante un modelo de gestión compartido orientado a elevar la eficiencia y la calidad del servicio en beneficio de la población.