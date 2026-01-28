Novak Djokovic clasificó a Semifinales del Abierto de Australia por abandono del italiano Musetti

El tenista serbio Novak Djokovic se metió a las semifinales del Abierto de Australia, luego de que el italiano Lorenzo Musetti terminara retirándose por un dolor en la pierna, pese a ir ganando dos sets arriba ante el ex número uno del mundo.

En un partido que parecía bastante cómodo para Musetti, el italiano se imponía con claridad con parciales de 6-4 y 6-3. Sin embargo, en el tercer set, un giro inesperado del partido se produjo cuando, con el marcador 3-1 a su favor, decidió retirarse tras sentir una molestia en el muslo derecho.

«No sé ni qué decir. Me veía de camino a casa», empezó diciendo Nole, visiblemente sorprendido. «No sentí la pelota en todo el partido, no sabía qué golpe esperar por su parte», añadió tras el encuentro en el Rod Laver Arena.

Con este pase a semifinales, Djokovic enfrentará a Jannik Sinner, quien derrotó a Ben Shelton por 3 sets a 0, parciales de 6-3, 6-4 y 6-4 en el Melbourne Park.