Municipalidad de Lince instala módulos de pagos y orientación en los Centros Comerciales Arenales y Risso

Vecinos podrán realizar trámites tributarios y consultas en el Centro Comercial Arenales y Centro Comercial Risso facilitando el cumplimiento de sus obligaciones sin alejarse de su zona de residencia.

Con el firme compromiso de modernizar y acercar los servicios municipales a la comunidad, la Municipalidad de Lince anunció la atención de sus nuevos módulos de atención descentralizado ubicado en el Centro Comercial Arenales, específicamente en la cuadra 17 de Arenales y en el Centro Comercial Risso, ubicado en Av. Gral. Juan Antonio Alvarez de Arenales 1737.

Esta iniciativa, impulsada bajo el lema «Tu Municipalidad Informa», busca ofrecer a los contribuyentes una alternativa cómoda y segura para realizar sus pagos y consultas administrativas fuera de la sede principal, aprovechando una ubicación estratégica que se integra a la rutina diaria de los vecinos para optimizar su tiempo.

En cuanto a los horarios y servicios, durante los meses de enero y febrero, el equipo especializado de la municipalidad brindará atención integral todos los lunes, martes y miércoles en el horario extendido de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Dentro de estos espacios, los ciudadanos podrán acceder a servicios clave como orientación tributaria detallada sobre el estado de sus cuentas y arbitrios municipales, así como la realización de pagos seguros mediante tarjetas de crédito y débito.

Asimismo, se brindará asesoría personalizada sobre los beneficios, descuentos y facilidades de pago vigentes, junto con la entrega de formatos y formularios necesarios para diversos procedimientos administrativos.

Estos módulos permiten al vecino no solo como un punto de recaudación eficiente, sino también como un centro de orientación integral donde el ciudadano puede resolver dudas sobre trámites y procesos sin necesidad de desplazarse o hacer largas colas.

A su vez la entidad edil, hace presente que ya está próximo el vencimiento de la primera cuota del Impuesto Predial, así como de la primera y segunda cuota de Arbitrios Municipales.

Con estas acciones, la actual gestión edil reafirma su política de puertas abiertas y eficiencia, demostrando que cumplir con el distrito es ahora un proceso más rápido, sencillo y cercano.

Para mayor información, los vecinos pueden comunicarse a la línea central 619-1818 o visitar el portal web oficial www.munilince.gob.pe.