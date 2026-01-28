Migraciones le realizó el control migratorio a Erick Moreno alias «El Monstruo» tras su extradición de Paraguay

El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, lideró el control migratorio de Erick Moreno Hernández, alias «El Monstruo«, quien arribo a Lima procedente de Asunción, tras su extradición por parte del Ministerio de Justicia de Paraguay.

El control migratorio se realizó en coordinación con la Policía Nacional del Perú que lo custodia tras su llegada al país.

Luego de estas acciones, Moreno fue conducido por la Policía Nacional del Perú a la sede de la Dirección contra el Terrorismo. Será juzgado por la justicia peruana por una serie de delitos que se le imputan.