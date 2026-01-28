En el tercer trimestre de 2025, el 91,3% de la población de 6 y más años de edad utilizó un teléfono celular

En el tercer trimestre de 2025, el 91,3% de la población de...

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, a nivel nacional y durante el tercer trimestre de 2025, el 83,6% de los hombres de seis y más años de edad hizo uso del Internet, cifra superior a la registrada en las mujeres (80,9%).

En relación con las actividades realizadas por la población usuaria de Internet, el 91,0% accedió a la red para comunicarse, ya sea a través del correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales. Asimismo, el 90,7% utilizó Internet con fines recreativos, como videojuegos o la descarga de películas y música, mientras que el 80,8% lo empleó para la búsqueda y obtención de información.

Al analizar los resultados por sexo, los patrones de uso son similares entre hombres y mujeres. El 90,8% de los hombres y el 91,3% de las mujeres usaron Internet para comunicarse. En cuanto a las actividades recreativas, el uso fue ligeramente mayor entre los hombres (91,6%), frente al 89,8% registrado en las mujeres.

Jóvenes y adultos jóvenes lideran el uso de Internet

Según grupos de edad, los mayores niveles de uso de Internet se registraron entre la población joven y adulta joven. En el tercer trimestre de 2025, el 95,8% de las personas de entre 19 y 24 años de edad utilizó Internet, seguido del grupo de entre 25 y 40 años (94,2%) y de entre 12 y 18 años (92,4%). En contraste, el uso fue menor entre los niños de entre 6 y 11 años (64,9%) y en la población de 60 años a más (51,2%).

Asimismo, según grupo etario, el uso de Internet con fines de comunicación es más frecuente en las personas de 25 a más años de edad, alcanzando el 97,8%; mientras que en el grupo de entre 6 y 24 años esta proporción fue de 79,6%, predominando el uso recreativo o académico.

Más del 90% de la población usa telefonía móvil

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el tercer trimestre de 2025 el 91,3% de la población de 6 años de edad a más utilizó un teléfono celular, cifra que representa un incremento de 0,5% respecto al mismo periodo de 2024.

Por área de residencia, el uso de telefonía móvil fue mayor en Lima Metropolitana (93,7%), seguido por el resto urbano (92,6%) y el área rural (83,6%). En cuanto al sexo, el uso fue similar entre hombres (91,6%) y mujeres (91,1%).

El nivel educativo continúa siendo un factor determinante: el 99,2% de las personas con educación superior universitaria y el 99,0% con educación superior no universitaria utilizó teléfono celular. En contraste, la proporción fue de 81,8% entre quienes cuentan con educación primaria o menor.

Por grupos de edad, los mayores niveles de uso de telefonía móvil se registraron entre la población de entre 12 y 59 años de edad, con coberturas superiores al 90%. En tanto, el uso fue menor en los niños de entre 6 y 11 años (67,5%) y en los adultos de 60 años a más (82,7%).