El ‘Monstruo’: Desde Paraguay fue entregado a autoridades peruanas esta tarde llega al Perú

El cabecilla de los Injertos del Cono Norte será recluído en una cárcel peruana tras su estadía en Paraguay, donde fue capturado, llega al Perú en medio del colapso del INPE y recientes fugas en penales

El Ministerio de Justicia de Paraguay informó que el criminal peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, fue entregado a las autoridades peruanas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El alias de “El Monstruo” no era una exageración mediática; era el sello de una crueldad que puso en jaque a la seguridad ciudadana de la capital durante años. Hoy, ese mito de invisibilidad terminó en la pista de la base Aerotáctico, en Paraguay. Erick Moreno Hernández fue entregado formalmente a la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo un despliegue de seguridad digno de un objetivo militar, poniendo fin a su fuga y a sus pretensiones de internacionalizar su organización criminal.

Esposado de pies y manos, con el cabello corto y la mirada perdida que contrastaba con la arrogancia de sus videos extorsivos, Moreno Hernández abordó un avión Antonov de bandera peruana. Su destino: Lima. Su futuro: una celda de máxima seguridad donde deberá responder por una larga lista de secuestros, extorsiones y asesinatos que desangraron, principalmente, los distritos de Lima Norte.

LLEGA EN MEDIO DE COLAPSO DEL INPE



La extradición de Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, considerado uno de los criminales más peligrosos de Lima Norte, vuelve a poner bajo la lupa el estado crítico del sistema penitenciario peruano. Su llegada al país, prevista para este miércoles 28, ocurre en un contexto marcado por desorden institucional, fugas de internos y una reestructuración en marcha del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que recientemente quedó sin jefe titular tras la renuncia de Iván Paredes.

El regreso de un criminal de alta peligrosidad como Moreno Hernández plantea una interrogante central: ¿está el sistema penitenciario en condiciones reales de garantizar su custodia, evitar fugas y neutralizar sus órdenes desde prisión? La pregunta cobra mayor relevancia luego de que, en los últimos días, se reportaran graves fallas operativas en distintos penales del país.

Fugas, desorden y debilidades estructurales en los penales

El lunes 26 de enero, el INPE informó la fuga de Viviana Rivadeneyra Mariano, interna del penal de Mujeres de Arequipa, quien cumplía condena por trata de personas. La reclusa escapó mientras permanecía internada en un hospital regional por un avanzado estado de gestación. El hecho obligó a activar un operativo de búsqueda y a notificar al Ministerio Público para determinar responsabilidades.

Este caso no fue un hecho aislado. Días antes, el propio presidente José Jerí visitó de madrugada el penal de Ancón I tras la captura de extorsionadores que confesaron recibir órdenes desde ese establecimiento. Durante la inspección, se evidenció una cadena de irregularidades: registros manuscritos sin consolidar, inconsistencias sobre la ubicación de internos, traslados que no figuraban en los sistemas y ausencia de comunicación directa entre penales.

Uno de los episodios más reveladores fue la imposibilidad de ubicar a un interno sindicado como cabecilla de una banda criminal. Tras minutos de confusión, el INPE informó que había sido trasladado a Challapalca semanas atrás, aunque ese dato no figuraba en ningún registro operativo disponible. La documentación del traslado tampoco pudo ser verificada por encontrarse en una oficina administrativa cerrada.



INPE sin liderazgo firme

A la crisis operativa se suma una inestabilidad institucional. El pasado 20 de enero, Iván Paredes Yataco presentó su renuncia irrevocable como jefe del INPE, cargo que había asumido solo seis meses antes. Tres días después, el Gobierno designó de manera temporal a Shadia Valdez Tejada como jefa encargada de la institución, en adición a sus funciones como viceministra de Justicia.

La designación, formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 032-2026-JUS, busca garantizar la continuidad administrativa, pero no despeja las dudas sobre la conducción estratégica del sistema penitenciario en uno de sus momentos más críticos. La propia Presidencia ha reconocido que el INPE atraviesa un “desorden crítico” y que su reestructuración integral es urgente e impostergable.

En paralelo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Plan de Reestructuración del INPE 2025, que plantea cambios profundos en su organización interna. Entre las principales medidas figuran la creación de una jefatura y una gerencia general, la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones, el fortalecimiento de la seguridad tecnológica en los penales y la implementación de un Sistema Integral de Gestión Penitenciaria.

La condena de alias “El Monstruo”, apunta a cadena perpetua



La inminente llegada de Erick Luis Moreno Hernández al Perú marca un punto decisivo en uno de los procesos penales más seguidos del último año. Conocido como alias “El Monstruo”, el acusado enfrentará a la justicia peruana tras permanecer detenido en Paraguay, donde se completaron los trámites necesarios para su entrega. Desde la Policía Nacional del Perú, el mensaje público se centra en el desenlace judicial que se prevé para el caso.

La expectativa institucional se resume en una afirmación directa del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien anticipó el escenario legal que afrontará el detenido apenas pise suelo peruano. Para la autoridad policial, el cúmulo de delitos atribuidos no deja margen para una pena menor dentro del marco normativo vigente.

El traslado, programado para este miércoles 28 de enero, se produce en un contexto de cooperación binacional sostenida, con equipos especializados desplegados para asegurar el procedimiento. En ese marco, la condena ocupa el primer plano del discurso oficial, antes incluso del arribo físico del acusado a los tribunales.

Óscar Arriola detalló que la entrega formal del detenido se realizará a primera hora del día. “Este miércoles 28, a las ocho de la mañana, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Luis Moreno Hernández para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen. Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua”, sostuvo.

La declaración resume la posición de la cúpula policial frente a un expediente que reúne investigaciones por delitos graves cometidos en distintos puntos del país. Desde la PNP se remarca que Moreno figura entre los criminales más buscados, con procesos abiertos por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal.

El destino penitenciario de ‘El Monstruo’: lo que se sabe sobre el penal que lo recibiría

El camino judicial incluyó varios requerimientos. El 18 de junio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó ante Paraguay la solicitud de extradición por los delitos de secuestro y organización criminal. Días después, el 23 de junio, se formuló un segundo pedido por extorsión agravada, requerido por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

El 9 de setiembre de 2025 se sumó una tercera solicitud, esta vez por robo agravado, vinculada al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. Según informó la Fiscalía de la Nación, como resultado de estas gestiones, Moreno “será trasladado al Perú para responder ante la justicia por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal”.