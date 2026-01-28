Doctora Delia Espinoza Valenzuela inscribió oficialmente su candidatura al CAL (VIDEO)

La fiscal de la Nación suspendida fue aclamada y respaldad por abogados y público en general que la acompañó esta tarde en ese propósito

El Colegio de Abogado de Lima (CAL) recibió esta tarde la inscripción de la lista encabezada por la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela como candidata a la decanatura del gremio en las elecciones generales del próximo 28 de Febrero.

Luego de presentar la documentación necesaria, la Dra. Espinoza Valenzuela obtuvo la inscripción oficial de la lista que conforma su Junta Directiva para participar en dichas elecciones.

A su salida de las instalaciones del CAL, la Dra. Espinoza dijo: “Tenemos el objetivo de mejorar el servicio y las condiciones de nuestra institución que nos agremia donde hay mucho por trabajar. Todos los candidatos tienen las mismas capacidades y el mismo valor para competir en las elecciones de febrero próximo”, añadió.

Señaló que próximamente informará la conformación de la Junta directiva de cargos que la acompañan en la lista que presentó a la decanatura del CAL.

Asimismo, esta tarde, Delia Espinoza se vio respaldada por numerosos abogados, abogadas y público que expresaron con arengas su postulación y candidatura al decanato del CAL, ¡¡expresando que “…ella representa a la dignidad nacional para el CAL !!”.