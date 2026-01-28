Criollas: Cuatro voces femeninas se reúnen por primera vez en un espectáculo que celebra la diversidad del criollismo peruano



Verna Blue, Mariella Fonseca, María del Carmen Padilla y Sonia Valderrama protagonizan una producción inédita que propone una nueva narrativa para la música criolla

El próximo 12 de marzo, el Centro de Convenciones de Surco será escenario de CRIOLLAS, un espectáculo que reúne por primera vez a cuatro voces femeninas de diferentes generaciones y trayectorias del criollismo peruano: Verna Blue, Mariella Fonseca, María del Carmen Padilla y Sonia Valderrama. Acompañadas por 20 artistas en escena, estas cantantes presentarán un formato inédito que apuesta por la armonía vocal, los dúos y el canto en conjunto, alejándose del tradicional formato de revista criolla.

El espectáculo, producido por Los Bachiches, asociación sin fines de lucro con seis años de trayectoria en la preservación y difusión de la cultura criolla, busca visibilizar la diversidad de voces, orígenes y estilos que conviven en el género. Las cuatro protagonistas representan distintos caminos dentro del criollismo: desde la formación en centros musicales y el canto de jarana hasta la música folclórica de escenarios internacionales, todas comparten una característica común: voces excepcionales que rompen moldes estéticos tradicionales.

Cuatro voces, cuatro historias

Verna Blue, cantante emergente salida de los centros musicales y los grupos de canto de jarana (marinera limeña), es fundadora del colectivo «Cantoras de Jarana», espacio que reivindica la presencia femenina en la jarana limeña.

Mariella Fonseca, hija de la reconocida cantante Rosa Guzmán, ha sido destacada por el programa Sonidos del Mundo como una de las nuevas voces melódicas más prometedoras del criollismo contemporáneo.

María del Carmen Padilla es cantante solista del Ballet Folclórico Nacional del Perú, reconocida por su voz principal y su capacidad para interpretar la música tradicional peruana en importantes escenarios nacionales e internacionales.

Sonia Valderrama, una de las voces más destacadas del criollismo y, en particular, del canto de jarana (marinera limeña), recientemente grabó «De Chiclayo al Vaticano», tondero dedicado al Papa León XIV, y el vals «Ese Perú», con motivo de Fiestas Patrias.

Un mensaje de diversidad desde el escenario

Más allá de la excelencia artística, CRIOLLAS plantea una reflexión sobre quiénes ocupan los escenarios principales de la cultura criolla. Las cuatro artistas representan diferentes generaciones, orígenes y caminos dentro del criollismo peruano. Algunas son de ascendencia afroperuana, un legado fundamental de la música criolla que merece mayor visibilidad en los espacios de alto nivel.

CITA 1 (enfoque en formato musical):

«Este proyecto nació porque queríamos poner a estas artistas talentosas en un escenario y una producción que estuvieran a la altura de su calidad vocal. El formato de armonías y canto en conjunto nos permite mostrar algo que no se ve frecuentemente en el criollismo: cuatro voces que se encuentran y dialogan», señala Coco Llaque, Productor General de Los Bachiches Producciones.

CITA 2 (enfoque en diversidad de caminos artísticos):

«Queríamos reunir a cuatro artistas excepcionales que representan distintos caminos dentro del criollismo: la jarana, los centros musicales, la música peruana de nivel internacional. El resultado es un espectáculo que muestra la riqueza y diversidad del género», señala Coco Llaque, Productor General de Los Bachiches Producciones.

CITA 3 (enfoque en apuesta productiva):

«Criollas es una apuesta por hacer una producción de altura para voces que merecen ese escenario. Queríamos demostrar que se puede hacer criollismo con excelencia técnica y artística, poniendo el foco en el talento vocal», señala Coco Llaque, Productor General de Los Bachiches Producciones.

Producción de altura y dirección musical de Willy Cano

El espectáculo contará con la dirección musical de Willy Cano, experimentado músico y productor reconocido por haber dado un sonido y estilo únicos a la música criolla con el saxofón y otros vientos. Cano liderará un ensamble de 8 músicos, acompañados por un cuerpo de baile e invitados especiales que serán revelados durante la presentación.

El repertorio incluirá clásicos del criollismo, arreglos nuevos y composiciones originales, con énfasis en armonías vocales y formatos de dúo y canto en grupo, elementos poco frecuentes en los espectáculos criollos tradicionales. La producción técnica incluye pantalla LED con visuales diseñados para cada canción y un diseño de iluminación y sonido de nivel profesional.

Sobre Los Bachiches

Jarana de Los Bachiches es una asociación sin fines de lucro fundada hace 6 años con el propósito de preservar, promover y renovar la cultura criolla de la costa peruana. Hasta la fecha han producido más de 100 eventos (jaranas presenciales y virtuales, recitales criollos y tertulias), trabajado con más de 100 artistas reconocidos, y construido una comunidad de más de 6,000 seguidores en redes sociales, con 277,000 vistas en YouTube y 60,000 visualizaciones mensuales entre Facebook e Instagram.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Evento: CRIOLLAS

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2025

Hora: 9:00 PM

Lugar: Centro de Convenciones de Surco (Jr. Franklin D. Roosevelt 121, Santiago de Surco)

Entradas: S/ 70

Reservas: 946 420 942

Yape: 998 371 744

