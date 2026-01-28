«Congreso legisla para el crímen organizado»

Excongresista Gustavo Espinoza es candidato a diputado por Lambayeque por SP

El excongresista de la República y candidato a diputado por Lambayeque con el número 1 por Somos Perú, Gustavo Espinoza Soto, lanzó una dura crítica contra el actual Congreso, al que acusó de haber abandonado su rol fiscalizador y de aprobar normas que favorecen al crimen organizado, las economías ilegales y los intereses de poder enquistados en el Parlamento.

Desde su experiencia parlamentaria, sostuvo que el Congreso se ha convertido en un espacio de protección política antes que de control del poder. “Se han aprobado leyes que debilitan al Estado frente al crimen, reducen la fiscalización y terminan beneficiando a actividades ilegales como la minería ilegal”, afirmó.

El candidato advirtió que estas decisiones legislativas no son aisladas y responden a la presión de lobbies congresales que impulsan leyes “a la medida”, debilitando los controles ambientales, laborales y penales. “La minería ilegal, el crimen organizado y la corrupción no avanzan solos: necesitan un Congreso que les abra la puerta”, denunció.

Denuncia guerra sucia

En ese contexto, también rechazó la información difundida por el programa Cuarto Poder, que lo vincula a supuestas sentencias con el objetivo de cuestionar su postulación al Congreso. El candidato calificó dichas versiones como tendenciosas y descontextualizadas, y afirmó que forman parte de una estrategia de desprestigio político.

“Se pretende confundir a la opinión pública mezclando procesos administrativos y situaciones ya aclaradas, como si se tratara de delitos graves. No tengo sentencias por corrupción ni delitos que me inhabiliten política o legalmente. Todo lo consignado en mi hoja de vida ha sido declarado conforme a ley”, sostuvo.

Espinoza afirmó que este tipo de ataques aparecen cuando se cuestiona al poder y se denuncian intereses ilegales. “Cuando uno denuncia leyes procrimen y corrupción congresal, comienzan las campañas para desacreditar”, señaló.

Finalmente, reiteró que su candidatura busca incomodar al poder, reactivar una agenda de fiscalización dura, enfrentar la corrupción y defender los intereses de las regiones. “No me van a callar con titulares. El país necesita un Congreso que fiscalice, no que legisle para la ilegalidad”, sentenció.