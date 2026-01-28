Caja Metropolitana supera los 23 millones de soles y se consolida como una de las cajas más rentables del sistema

La entidad alcanzó una utilidad de más de 23.8 millones de soles, lideró el mercado de créditos pignoraticios y se posicionó entre las cajas más rentables y sólidas del sistema financiero en nuestro país.

La Caja Metropolitana de Lima cerró el 2025 con uno de los mejores desempeños de su historia, consolidándose como una de las cajas municipales más sólidas, rentables y con mayor impacto social del país. El ejercicio estuvo marcado por una utilidad neta histórica de S/ 23.8 millones, muy por encima de los S/ 5.4 millones registrados en el 2024, reflejando una mejora significativa en la gestión financiera, operativa y de riesgo de la institución.

Este resultado se dio en un contexto de crecimiento sostenido de la cartera de créditos, control de la morosidad, fortalecimiento de la rentabilidad y avances relevantes en inclusión financiera y transformación digital.

Liderazgo absoluto en créditos pignoraticios

A noviembre de 2025, Caja Metropolitana se consolidó como la caja líder en créditos pignoraticios a nivel nacional, con una cartera de S/ 141 millones, lo que representa el 41% de participación de mercado. Este liderazgo refleja la confianza de los clientes en un producto accesible, ágil y alineado a las necesidades de liquidez de las familias peruanas, así como a los 78 años de experiencia de la institución, en este segmento especializado.

Crecimiento sostenido de la cartera por encima del sistema

Al cierre de diciembre de 2025, la cartera total de créditos alcanzó los S/ 557.6 millones, consolidando un crecimiento sostenido durante los últimos tres años. En el 2023, la cartera se incrementó en S/ 26 millones, en el 2024 en S/ 96 millones y en el 2025 en S/ 95 millones, registrando tasas de crecimiento superiores al promedio del sistema de cajas municipales en los últimos dos ejercicios.

Este desempeño refleja una estrategia con un claro enfoque en segmentos con alto potencial de desarrollo, respaldada por una adecuada gestión del riesgo.

Baja morosidad y alta rentabilidad del portafolio

La calidad de la cartera fue uno de los principales pilares del desempeño de la CML durante el 2025. A diciembre, la morosidad de la cartera de créditos se ubicó en 4.7%, posicionando a la institución entre las cajas más saludables del sistema, en un entorno financiero retador.

Asimismo, la rentabilidad de la cartera de créditos alcanzó el 27.3%, ubicando a Caja Metropolitana como una de las cajas más rentables del sistema, reflejo de una estructura de ingresos óptima, una correcta fijación de precios y una gestión disciplinada y eficiente de los costos.

Fortalecimiento patrimonial

Esta estrategia implementada y los resultados logrados, al cierre del periodo 2025, han permitido obtener una mejora significativa en su principal indicador de solvencia, el Ratio de Capital Global (RCG), pasando de 12.6% en diciembre del 2024 a 14.00% en diciembre del 2025.

Transformación digital

Durante el 2025, Caja Metropolitana dio pasos importantes en su proceso de modernización, implementando una alianza comercial con Yape y habilitando las transferencias interbancarias inmediatas, lo que permitió incrementar significativamente la transaccionalidad de sus operaciones y mejorar la experiencia de sus clientes, alineándose con las nuevas tendencias de uso de servicios financieros digitales.

Compromiso con la inclusión social y el desarrollo sostenible

El crecimiento financiero de la CML estuvo acompañado de un fuerte enfoque social. Durante el 2025, la institución desarrolló e implementó programas de inclusión financiera orientados a cerrar brechas estructurales:

• Crédito “Avanza Mujer”, enfocado en el empoderamiento de mujeres emprendedoras a nivel nacional.

• Crédito “Prestagua”, destinado a financiar el acceso al saneamiento y agua potable de familias de bajos ingresos en Lima.

Este enfoque integral fue reconocido a nivel nacional. En el 2025, Caja Metropolitana recibió el Premio a la Empresa Inclusiva del Año, otorgado por la Asociación Yapaykuy, por su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad.

Los resultados del 2025 confirman a Caja Metropolitana como una institución financiera sólida, rentable y con propósito, preparada para seguir creciendo de manera responsable. De cara al 2026, la entidad continuará enfocada en fortalecer su liderazgo en productos clave, expandir su impacto social, profundizar su transformación digital y mantener una gestión prudente del riesgo, en beneficio de las familias y emprendedores del país.