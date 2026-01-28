«Cadena perpetua efectiva para sicarios y mafias»

Candidato de Avanza País Luis Flores, plantea penas sin beneficios para criminales que extorsionan y asesinan en Lima

El sicariato, las mafias y las redes de extorsión se han convertido en la principal amenaza contra transportistas, emprendedores y familias. Frente a este escenario, Luis Flores, candidato a diputado con el número 2 por Avanza País, propuso cadena perpetua efectiva para sicarios y jefes de mafias, sin ningún tipo de beneficio penitenciario.

“El sicario no es un delincuente común. Es alguien que vive de matar, que cobra por destruir familias y sembrar terror. Quien mata por dinero no puede volver nunca más a la calle”, sostuvo Flores, al cuestionar la debilidad del Estado frente al crimen organizado.

Dijo que, de ser elegido diputado, impulsará una propuesta legislativa que plantea cadena perpetua real, sin reducción de pena, sin redenciones, sin semilibertad ni canjes procesales. “Es hora de que el Estado recupere el control y deje de proteger a los criminales”, acotó. Flores afirmó que las actuales leyes penales han sido insuficientes para frenar el avance del sicariato, permitiendo que muchos criminales regresen a las calles tras cumplir condenas reducidas. “Mientras los delincuentes entran y salen de prisión, los ciudadanos viven con miedo. Eso tiene que terminar”, remarcó.

La iniciativa apunta directamente a las mafias que operan en Lima mediante extorsión, cobro de cupos y asesinatos por encargo. “Los jefes criminales y sicarios no pueden seguir caminando entre nosotros. La autoridad debe estar del lado de las familias, no del crimen”, señaló.