BERET Ofrecerá concierto en vivo frente al mar!

El cantautor más auténtico e influyente de España, Beret , confirmó su próxima visita al Perú esta vez para cantar en vivo con su banda el 21 de Mayo en el D’uomo Costa 21 de la Costa Verde.

Beret , regresa a nuestro país tras su exitosa presentación en el festival “Amor bajo las estrellas” realizado en el 2023; pero en esta oportunidad hará un concierto en solitario frente al mar para todos sus fanáticos y seguidores en el marco de su gira latinoamericana “Lo bello y lo roto Tour 2026” que incluye además Miami, Bogotá, Quito, Buenos Aires Rosario y Córdoba.

El artista nacido en Sevilla, quien es conocido por sus hits “Lo siento”, “Vuelve”, “Cóseme “ y “Ojalá “ entre otros, cuenta actualmente con más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify y un catálogo que supera los 3,000 millones de reproducciones ubicándose en un lugar privilegiado dentro de la industria musical.

Cabe mencionar que Beret lanzó hace poco su tercer álbum “Lo bello y lo roto” que contiene 13 canciones entre las cuales hay colaboraciones con Domelipa,Diegote,Mr.Rain,

Morodo y SFDK.

Music Maker Entertainment productora del concierto de BERET anunció que los boletos estarán disponibles en pre-venta este 28 y 29 de Enero con un 25% de descuento con Tarjetas Interbank en la plataforma digital y módulos físicos de Teleticket.

Zonas y Precios:

Campo A: s/.194

Campo B: s/.115

