Anderson Santamaría se pierde el debut de Universitario ante ADT del Apertura por una lesión

Un dolor de cabeza para el técnico español Javier Rabanal. Durante la última práctica, un titular de Universitario sufrió una lesión y se confirmó que será baja para el partido del domingo ante ADT de Trama en el Monumental de Ate, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Se trata nada menos que del central Anderson Santamaría, quien sufrió un desgarro en el abductor y esto no le permitirá acompañar al plantel en el comienzo del campeonato peruano. Lo positivo de ello es que el central podría estar apto para encuentro con Cusco FC, el cual se afrontará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la segunda fecha.

Cabe mencionar que Anderson Santamaría no será el único ausente, ya que el español-senegalés Sekou Gassama, el argentino Matías Di Benedetto y el paraguayo Williams Riveros también quedaron descartados.

Los cremas, llegan con el ánimo al tope, tras su victoria en el último amistoso en la “Noche Crema” ante la Universidad de Chile por 3-1, y espera iniciar con una victoria en el Apertura, siendo el objetivo en este 2026 lograr el Tetracampeonato.