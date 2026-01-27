Safap velará para que las sanciones a los jugadores Zambrano, Trauco y Peña sean justas

Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), aseguró que seguirán brindando el apoyo a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco para evitar los excesos en las sanciones que se le aplicarán y aseveró que jamás avalarán la indisciplina.

Señaló que la Safap no está en defensa de la indisciplina, pero sí salvaguardará que las sanciones que les aplicará a los jugadores que cometieron la falta sean justas, de acuerdo a lo que estipula en el reglamento. «Nosotros como gremio tenemos que asegurarnos que las sanciones que se vayan a emitir, en caso se comprueben las indisciplinas, sean acordes a lo cometido», manifestó el exfutbolista.

El máximo directivo de la Agremiación informó que su institución seguirá brindando apoyo a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco con el único propósito de que no se comentan excesos en sus sanciones.