Puno marca el camino de la formalización rural en el Perú

La región encabeza a nivel nacional la inscripción de títulos de propiedad rural en el marco del PTRT3. Más de 2,300 familias de Moho, Puno y Chucuito fueron beneficiadas en 2026 con títulos de propiedad totalmente gratuitos.

Puno se posiciona como la región con mayor avance en la formalización de la propiedad rural a nivel nacional, al alcanzar 65,092 títulos de propiedad rural individual inscritos desde 2021, como resultado de la implementación del Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3), a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Este liderazgo se expresa también a nivel provincial, donde la provincia de Puno concentra el mayor número de títulos inscritos de la región, con 19,470 registros, reflejo de una política pública sostenida que promueve la seguridad jurídica y el acceso formal a la propiedad rural.

Los resultados alcanzados responden al trabajo articulado entre el MIDAGRI – a través del PTRT3 de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS- el Gobierno Regional de Puno y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), permitiendo que miles de familias agricultoras formalicen sus predios sin costo alguno, fortaleciendo su estabilidad legal y patrimonial.

Avance en el 2026

Durante el año 2026, se concretó la inscripción de 2,354 títulos de propiedad rural individual, beneficiando directamente a familias dedicadas a la pequeña agricultura en las provincias de Moho, Puno y Chucuito, quienes hoy cuentan con mejores condiciones para acceder a programas del Estado y al financiamiento agrario.

Al respecto, el director ejecutivo de la UEGPS, Rony Zegarra Córdova, señaló que estos avances consolidan a Puno como referente nacional en formalización rural. “El progreso alcanzado demuestra que una titulación gratuita, articulada con los gobiernos regionales, es clave para garantizar mayor acceso, equidad y desarrollo en el campo”, destacó.