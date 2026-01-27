Peter Fajardo: Mariana Ramírez es mi madre televisiva

Productor sigue al frente del programa ‘Esto es Guerra’ y descarta los rumores de su salida del reality de competencia

El productor Peter Fajardo afirmó que Mariana Ramírez del Villar es su madre televisiva y se encuentra feliz de seguir trabajando con ella en el inicio de la temporada 2026 de ‘Esto es Guerra’, descartando los rumores de su salida.

«Estoy feliz de trabajar en ‘Esto es Guerra’, de trabajar con Mariana, es como mi madre televisiva, ahora más que nunca tengo que estar con ella, soy muy agradecido y más con ella porque estamos juntos 23 años. Debo aclarar que no he sorprendido a nadie y siempre he hecho lo correcto informándole todo», comentó Peter, aclarando los rumores de su salida del reality.

Además, dijo que siempre está en busca de nuevos talentos para el programa pero es difícil encontrar nuevos rostros.

«He hecho un casting profundo pero es difícil encontrar caras bonitas, no solo tiene que ser bonitos físicamente sino tener ese ángel que traspasa la pantalla. Entonces, sino destacan más de los que tenemos para qué los voy a llamar», indica el productor.

Asimismo, defiende que siga convocando a los llamados ‘históricos’ del reality, pues destacan por su entrega en las competencias.

«Siempre critican con esas cosas pero las competencias no son fáciles, y los que más se lesionan son los nuevos por su ímpetu y los experimentados sacan lo mejor para destacar, pues cada uno cuida su puesto. Además, siempre me ciño al rating, esa es mi nota y si me va bien, entonces hay que seguir en esa línea», añadió Peter Fajardo.