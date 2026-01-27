Perú resguarda histórico libro que explicó al mundo cómo era América en 1590

Dos textos fueron recientemente declarados Patrimonio Cultural de la Nación y considerados de alto valor histórico, cultural y simbólico.

El renombrado historiador peruano Raúl Porras Barrenechea lo consideró como el primer aporte científico a la historia natural del continente. Se trata del libro Historia natvral y moral de las Indias (1590) de Joseph Acosta que, junto a la obra La Mariscala (1914) de Abraham Valdelomar, recibió el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación otorgado por el Ministerio de Cultura.

Los textos pertenecen a una colección de más de 8000 ejemplares del político Roberto Letts Colmenares, donada en 2013 por su hermana Dorys Letts Colmenares a la Universidad de Piura (UDEP). La institución deberá de fortalecer el estudio, la difusión y la preservación del patrimonio cultural de los bienes.

¿Qué parte de nuestra historia narran los libros?

La doctora Cristina Vargas, jefa del área Gestión Cultural de la UDEP, señala que la obra de Joseph de Acosta es clave para comprender los inicios del pensamiento occidental sobre América. “Ayuda a entender los procesos históricos tendientes a la difusión de la cultura occidental en América y la comprensión de la realidad americana”, explica la docente.

Vargas agrega que Acosta tuvo una destacada labor evangelizadora en el temprano Virreinato. Además, participó en el III Concilio Limense, impulsando la publicación de manuales surgidos del concilio en quechua y aymara. Para el Ministerio de Cultura se trata de uno de los intelectuales más importantes del siglo XVI, comparado con el fraile dominico Bartolomé de las Casas.

Por su parte, la obra de Valdelomar narra la vida de la esposa del expresidente Agustín Gamarra, Francisca Zubiaga conocida como «La Mariscala». Según la declaratoria, se resalta el rol político que desarrolló en el gobierno de su esposo y por su participación en la campaña peruana contra Bolivia en 1828.

Vargas también destaca el valor en la dedicatoria de puño y letra que Valdelomar hizo en el libro y agrega, como dato, que el texto fue publicado cuando el escritor trabajaba como secretario del expresidente José de la Riva Agüero.

La docente concluye que la casa de estudios, además de custodiar los documentos históricos, deberá darles condiciones y resguardo propio de su categoría como Patrimonio Cultural de la Nación, debido a que ya no solo son bienes de propiedad de la UDEP, sino de interés de todos los peruanos, presentes y futuros.