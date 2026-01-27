Oliver Sonne jugará en el Sparta Praga de República Checa y será compañero de Joao Grimaldo

De acuerdo a informaciones de medios de la prensa europea, el Burnley de Inglaterra llegó a un acuerdo con el Sparta Praga de la República Checa, para ceder a préstamo al defensa de la selección peruana, Oliver Sonne, y será compañero de Joao Grimaldo, quien hace unas semanas se incorporó al citado equipo.

Sonne, quien no ha tenido mucha continuidad en el Burnley, jugará la segunda mitad de la temporada en el fútbol checo, en el Sparta Praga, que disputará los octavos de final de la Conference League.

El lateral danés-peruano pasará los exámenes médicos correspondientes mañana jueves, y si no hay ningún inconveniente, el fichaje será confirmado por ambos clubes, e incluso estaría apto para jugar en la fecha de la Liga Checa.

Sonne llegó al Burnley, proveniente del Silkeborg de Dinamarca, en enero del año pasado. Si bien el jugador fue titular en algunos partidos, no tuvo mucha continuidad, por lo que ahora buscará tener más minutos en el Sparta Praga. Según se informó, el préstamo es sin opción de compra, por lo que el peruano volverá a Inglaterra la próxima temporada.