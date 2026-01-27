Lima registró un nivel muy alto de radiación ultravioleta solar en diciembre de 2025

Informe técnico Estadísticas Ambientales revela que índice de UV llegó a 8.

La ciudad de Lima registró un valor de 8 en el promedio de radiación ultravioleta en diciembre de 2025, categoría de exposición muy alta para la salud y que representó un 33,3% superior al registrado en diciembre de 2023 (6), así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de acuerdo con los datos alcanzados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El último informe técnico Estadísticas Ambientales revela, además, que el domingo 7 de diciembre de 2025 se alcanzó el valor máximo de radiación (10), considerado como una categoría de exposición muy alta para la salud y, comparándolo con el valor máximo mensual de 2023 (8), representó un incremento de 25,0%.

Cabe recordar que de junio de 2024 a marzo de 2025 el Senamhi no registró información respecto a los índices de radiación ultravioleta debido al mantenimiento de la estación meteorológica, por lo que no se cuenta con indicadores que correspondan a diciembre de 2024.

Emergencias disminuyeron 31,6% a nivel nacional

Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en diciembre de 2025 se registraron 423 emergencias a nivel nacional, representando una disminución de 31,6% en comparación con el mismo mes de 2024 (618). Estas dejaron 12 personas fallecidas, 70 personas heridas, 8159 personas afectadas, 1221 damnificados, 1134 viviendas afectadas, 145 viviendas destruidas y 828 hectáreas de cultivo destruidas.

Los departamentos donde registraron la mayor cantidad de emergencias fueron: Apurímac (50), Cusco (43), Lima (36), Cajamarca (35), Ucayali (26), Huánuco (24), Piura (21), Huancavelica y San Martín (20 cada uno), Áncash (18), Pasco (16), Amazonas y Tacna (14 cada uno), Arequipa y Loreto (12 cada uno), La Libertad (11), Ica y Junín (10 cada uno), Puno (9), Lambayeque y Tumbes (5 cada uno), Ayacucho y Madre de Dios (4 cada uno), Moquegua (3) y la Provincia Constitucional del Callao (1).

Estas emergencias fueron ocasionadas por incendios urbanos e industriales (153), vientos fuertes (122), lluvias intensas (65), bajas temperaturas (24), deslizamientos (15), inundaciones (7), incendios forestales, erosiones, sismo y tormentas eléctricas (6 en cada caso), derrumbes de cerro (5), colapso de estructura por actividad humana (3), accidentes de transporte terrestre y huaycos (2 en cada caso) y vandalismo (1).

Se reduce caudal de ríos y precipitaciones en todo el Perú

En diciembre de 2025, el caudal promedio del río Rímac totalizó 25,34 metros cúbicos por segundo (m³/s), que representó una reducción de 9,3% respecto a su promedio histórico (27,94 m³/s) y una reducción de 33,4% en comparación con el mismo mes del año anterior (38,03 m³/s).

Asimismo, el caudal promedio del río Chillón alcanzó 2,23 m³/s, que representó una disminución de -58,1% respecto a su promedio histórico (5,32 m³/s) y una reducción de 72,9% en comparación con el mismo mes del año anterior (8,24 m³/s). En cuanto al río Mala, alcanzó 1,55 m³/s en diciembre de 2025, mientras en diciembre de 2024 tuvo un promedio de 21.14 m³/s.

El Senamhi informó que similar panorama se observa respecto al nivel de precipitaciones en el Perú, exceptuando lo registrado en la estación Pte. Aguaytía (Ucayali), donde el promedio de precipitaciones registradas fue de 658,10 milímetros, mostrando un aumento de 33,9% respecto a diciembre 2024 (491,40 mm); así como en la estación Ilave del lago Titicaca, el cual tuvo un aumento de 929,2% respecto a diciembre 2024 (11,30 mm).

Temperaturas más bajas en Arequipa, Puno y Junín

Información del Senamhi también revela que en diciembre de 2025 se registraron las temperaturas más bajas en Arequipa, Puno y Junín, de acuerdo con el monitoreo de 12 estaciones ubicadas en estas regiones, además de Pasco.

En Arequipa, la estación Pillones registró -11,2 grados celcius (°C), mientras las estaciones salinas e Imata registraron -8.6 °C y la estación Tisco -5.1 °C. En Puno, la estación Mazo Cruz registró -9,0 °C, la estación Crucero Alto -7,4 °C, la estación Cojata -2,9 °C, la estación Santa Rosa -2,6 °C y la estación Desaguadero -0,4 °C; mientras que en Junín la estación Laive registró -7,9 °C y la estación La Oroya -6,1 °C.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) publica mensualmente el informe técnico de Estadísticas Ambientales, documento que ofrece datos e indicadores para el seguimiento de políticas ambientales, cubriendo temas como aire, agua, residuos, biodiversidad y cambio climático, con información oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).