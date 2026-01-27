Katia Palma hará dupla con Mathías Brivio en Esto es Guerra

Conductora ganó primer duelo y eligió ser ‘guerrera’ en la temporada 2026

El inicio de la temporada 2026 de ‘Esto es Guerra: Desafío 14’ presentó a Katia Palma como la compañera de Mathías Brivio en la conduccion del reality de competencia.

Mathías Brivio fue el encargado de presentar a Katia Palma y se han convertido en la nueva dupla de conducción de ‘Esto es Guerra’ en este 2026. Ellos sorprendieron al público al participar en una competencia para elegir al equipo que representarán, donde Katia venció a Mathías y eligió el equipo de los guerreros.

«He llegado para sacar las garras como siempre, por el equipo de mis amores, los guerreros. No me interesa que tú Matías hayas sido fundador de este programa. Yo he estado 2 años poniendo la garra, la camiseta, el punche, mi sudor, mis lágrimas por los guerreros», exclamó Katia al ser presentada por Mathías.

Luego, la conductora enfatizó que se siente cómoda junto a Mathías Brivio y que Renzo Schuller tiene las puertas abiertas para volver en cualquier momento.

«Con Mathías me he sentido cómoda, nos conocemos y todo fluye. Sé que comentaban sobre el regreso de Johanna San Miguel, es una gran conductora pero yo ya había cerrado contrato, ja, ja. Ella y Renzo Schuller tendrán la oportunidad de volver en cualquier momento, el público la quiere mucho», indicó.

MATHÍAS DARÁ TODO POR LOS COMBATIENTES

En tanto, Mathías Brivio dijo que por primera vez estará al frente de los ‘Combatientes’, pero aclaró que dará todo como siempre lo ha hecho en Esto es Guerra.

«Estoy contento de estar aqui, está es mi casa, estuve por 8 años y ahora por primera vez estaré con los ‘Combatientes’, y como siempre daré todo para salir ganadores», añadió.

Finalmente, señala que acepta las críticas constructivas y educadas que el público le hace.

«Nosotros somos el hilo conductor del programa, no competimos, pero siempre habrá críticas y estamos abiertos a recibirlas, siempre y cuando sean con respeto», finalizó.