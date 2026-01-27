Javier Rabanal no descarta que venga un nuevo refuerzo extranjero a Universitario

Universitario de Deportes inicia la temporada 2026 con ajustes importantes en su plantel y metido de lleno a los primeros partidos oficiales. El entrenador Javier Rabanal destacó la actitud del equipo durante los amistosos de pretemporada, valoró la disposición de los jugadores para plasmar en cancha lo trabajado y señaló los aspectos tácticos que aún requieren mejoras, además de la posibilidad de sumar un último refuerzo extranjero, siempre que surja una opción realmente interesante en el mercado.

Sobre el mercado de fichajes, Rabanal fue claro al señalar que siempre existe el deseo de sumar uno más, aunque sin perder de vista la calidad del plantel actual. «No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir ello. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno», afirmó, dejando abierta la posibilidad de una incorporación sorpresa si surge algo realmente interesante.

Rabanal se refirió a la continuidad de César Inga, destacando su polifuncionalidad dentro del equipo. «César puede jugar de central, lateral o carrilero. Es un chico muy interesante. Le dejé claro que este tema de las ofertas muchas veces se da un día y al siguiente se caen. Él tiene que hacer un buen año, seguir demostrando, y por lo pronto a él le gusta mucho jugar aquí. Eso que el tren pasa una sola vez es falso, sobre todo cuando existen jugadores con calidad de Inga», explicó.

Finalmente, habló sobre Sekou Gassama, uno de los refuerzos del plantel, y detalló qué puede aportarle al equipo. «Lo vi yo y lo he seguido bastante. Es un ‘9’ de área, grande, fuerte, que puede descargar muy bien en ataque. Es diferente a los que ya tenemos. Juega más dentro del área, es buen cabeceador y definidor, y seguramente, nos ayudará cuando tengamos rivales que se nos cierren más de la cuenta», concluyó.