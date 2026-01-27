Esto es Guerra fue el programa más visto de la televisión

El inicio de la temporada 2026 tuvo 18.8 puntos de rating, con picos de hasta 23.5 puntos

La temporada 2026 de ‘Esto es Guerra: Desafío 14’ debutó liderando la sintonía pues alcanzó los 18.8 puntos de rating siendo el programa más visto de la televisión nacional, y tuvo picos de 23.5 puntos. De esta forma, la temporada 14 del reality de competencia que produce Pro Tv inicia con buen pie y se consolida.

El programa lideró la sintonía con 18.8 puntos, seguido de Luz de luna 4 que tuvo 17.4 y Los otros Concha 2 que alcanzó 14.9 puntos de rating, y consolidando el horario estelar de América Televisión. Mucho más atrás se ubicó Yo soy con 8.3 puntos.

PATRICIO PARODI FELIZ CON FLAVIA LÓPEZ

En el programa del lunes resaltó la presencia de la actual Miss Grand, Flavia López, quien tiene una cercana amistad con Patricio Parodi. Además, Katia Palma será la compañera de Mathías Brivio en la conduccion del reality de competencia.

La presentación de la modelo Flavia López fue una de las ‘bombas’ que se presentaron en ‘Esto es Guerra. Desafío 14’, quien recibió una cordial bienvenida de Patricio Parodi.

«Estoy nerviosa pero contenta de estar aquí en el programa. Agradezco la oportunidad que me están dando y vengo a ganarme un lugar. Y por ahora, me encuentro soltera», dijo Flavia en su presentación.

Tras esto, las miradas apuntaron a Patricio Parodi, quien señaló que tienen una amistad desde hace muchos años y que se ha soprendido verla en el programa, a pesar, de que el fin de semana estuvieron juntos en la playa con otros amigos.

«Estoy súper contento por la presencia de Flavia, no sabía que iba a estar aquí, pues el fin de semana estuvimos en la playa con unos amigos. Nos conocemos desde hace tiempo, somos buenos amigos y le doy la bienvenida. Y yo también estoy soltero, muy tranquilo», añadió el ‘guerrero’.

FIGURAS SIGUEN FIRMES EN ‘EEG’

Para esta temporada, el reality de competencia presentó a figuras como Melissa Loza, Facundo González, Emil, Jota Benzaquén, Rosángela Espinoza, Valentino, Raúl Cárpena, Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Gabriel Meneses, Josi Martínez,

Leandro Cabello, Kevin Díaz y Onelia Molina. Asimismo, se han sumado la Miss Maricielo Gamarra y el chef Julio Dulanto.