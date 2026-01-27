EEG Desafío 14: Sorpresa por nuevos competidores de la temporada, Flavia López, Emilio Jaime y Patricio Parodi  

FOTOS: GERARDO FARROÑAY

Comenzó la edición de Esto es Guerra 2026 presentado a los primeros 18 competidores del reality de competencia. Nuevos rostros y algunos antiguos están entre los participantes

Esto es Guerra: Desafío 14 empezó este 26 de enero con grandes sorpresas. El reality, conducido por Mathías Brivio y Katia Palma, presentó a los primeros 18 competidores que se enfrentarán esta nueva temporada. La primera en ser nombrada fue Melissa Loza.

Asimismo, siguió Facundo González, Emilio Jaime, Jota Benz, Rosángela Espinoza, Valentino Palacios, Raúl Carpena, Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Gabriel Meneses, Josi Martínez, Leandro Cabello, Kevin Díaz, Onelia Molina, Patricio Parodi, Flavia López, Maricielo Gamarra y Julio Dulanto.

El set recibió a los primeros 18 concursantes, seleccionados para afrontar los retos de la nueva edición.Bajo la conducción de Mathías Brivio y Katia Palma, la presentación de los equipos logró captar la atención de los seguidores desde el primer minuto.

El grupo de participantes refleja una combinación de figuras conocidas y caras nuevas, algo que suele generar expectativa entre los fanáticos. Facundo González, Emilio Jaime, Jota Benz y Rosángela Espinoza encabezan la lista de competidores que han tenido participación en anteriores temporadas.

A ellos se suman Valentino Palacios, Raúl Carpena, Pancho Rodríguez y Karen Dejo, quienes también cuentan con experiencia en el formato. El elenco incorpora además a Gabriel Meneses, Josi Martínez, Leandro Cabello y Kevin Díaz, así como a Onelia Molina, Melissa Loza, Maricielo Gamarra y Julio Dulanto. Entre las incorporaciones destaca Flavia López, Miss Grand Perú 2025, quien genera atención por su debut en este tipo de competencias.

Patricio Parodi, uno de los referentes históricos del programa, también aparece en la nómina, lo que refuerza la apuesta por una mezcla de experiencia y frescura para esta temporada. Con este equipo, la producción apuesta por pruebas reñidas y momentos impredecibles en cada emisión.

Katia Palma en dupla con Mathías Brivio

Luego de que la semana anterior se confirmara que Mathías Brivio continuaría en la conducción, pero se desconociera quién lo acompañaría, la espera terminó y se dio a conocer que Katia Palma seguirá siendo la conductora de Esto es Guerra: Desafío 14 junto a Mathías Brivio. La actriz se mostró muy contenta de volver al reality y no dudó en lanzarse una advertencia a su compañero, pues ambos quieren ser líderes de los guerreros.

“Aquí estoy parada para sacar las garras, como siempre, por el equipo de mis amores. (Es mi equipo, Katia Palma) A ver un rato. A mí no me interesa Matías, que hayas sido fundador de este programa. Yo he estado 2 años poniendo la garra, la camiseta, el punche, mi sudor, mis lágrimas por los guerreros”, exclamó la presentadora.

Pato movió colita al ver ingreso de Flavia López

El ingreso de la Miss Grand Perú 2025, Flavia López, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada inaugural. La modelo sorprendió a más de uno con su incorporación al programa, sobre todo a Patricio Parodi, con quien fue vinculada meses atrás.

Fue Mathías Brivio quien presentó a la joven, mientras las cámaras captaron la reacción de Parodi. El concursante esbozó una sonrisa y aplaudió ante la llegada de López. La modelo compartió sus primeras impresiones al ingresar al reality:

“Estoy la verdad muy emocionada, nerviosa, también es parte de, pero estoy muy contenta de estar aquí y muchísimas gracias también por la oportunidad”, expresó.

Consultado sobre el vínculo entre ambos, Parodi precisó: “La conozco, sí, ya más de un año. Somos buenos amigos, así que darle la bienvenida que corresponde como cualquier persona que conozco. Sé que está muy nerviosa. (Pero para ser tu amiga la tratas como que (muy serio) menos mal que tu amiga, (pero la tratas como si fuera tu enemiga)”, agregó.

La interacción entre ambos no pasó desapercibida y abrió el debate en redes sociales sobre la dinámica que podrían mostrar a lo largo de la temporada, incrementando la expectativa sobre el desarrollo de los próximos programas.

Peter Fajardo firme en ‘Esto es Guerra’

El productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo, aclaró que no existió ningún conflicto con Mariana Ramírez del Villar de ProTV Producciones, esto luego de sumarse al equipo digital de María Pía.Fajardo remarcó que tiene una carrera laboral de 23 años con Mariana, desde ‘R con R’, y que estará al frente de ‘Esto es Guerra’ hasta que ella decida.

“Yo voy a estar con Mariana hasta que el tiempo lo decía, hasta que ella decida, yo estoy feliz, estoy cómodo, ‘Esto Es Guerra’ es es mi hijo“, expresó.

En diciembre del 2025, María Pía lanzó su nuevo canal de streaming +QTV, donde Peter Fajardo es el productor y director de contenidos. Según explicó, él mismo fue el que le comunicó a ProTV sobre este nuevo proyecto.

“Me gustaría aclarar que para yo entrar a trabajar al canal de María Pía, yo le pedí permiso a Diego y a Mariana y ellos motivaron el permiso para yo hacerlo de las redes sociales. O sea, no es que que yo me fui que sorprendí a Mariana, no no es nada por ahí. Como te digo, tenemos 23 años trabajando juntos”, explicó.