Chileno Esteban Pavez a punto de ser el último refuerzo de Alianza Lima

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026. Según información de Cooperativa Deportes, el cuadro peruano hizo una oferta formal por el volante de 35 años.

La oferta desde el conjunto limeño es por pedido del técnico argentino Pablo Guede, quien entrenó a Pavez en su paso por Colo Colo. El directorio de Blanco y Negro, en la reunión que tendrá este miércoles, revisará la oferta para decidir si dejan partir o no al mediocampista. Aunque voces cercanas al jugador señalan que en un 90% esta cerrado el pase.

Pavez, quien supo fue pieza fundamental en la obtención del título de la Liga de Primera en 2024 con el «Cacique», en la actualidad no es considerado como titular por el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz. Por esta operación, el elenco chilen recibiría un buen ingreso de dinero.