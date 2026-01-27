Carlos Alcaraz venció al local De Miñaur y está en semifinales del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz venció al local De Miñaur y está en semifinales del...

El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, superó en tres sets al australiano Alex De Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) en dos horas y 18 minutos de partido y se clasificó para semifinales del Abierto de Australia, este martes en Melbourne.

Oriundo de Murcia y de 22 años, que ha hecho del primer Grand Slam uno de sus grandes objetivos de la temporada, se medirá en sus primeras semifinales en Melbourne al alemán Alexander Zverev (N.3). Al español, que ya ha ganado seis títulos del Grand Slam, le falta la corona en Melbourne para completar los cuatro grandes torneos del circuito tenístico.

En horario nocturno, protegido del calor sofocante de la jornada, Alcaraz terminó con las esperanzas de los aficionados australianos de ver a uno de sus tenistas pelear por el título

Alcaraz no exhibió un saque demasiado poderoso, pero sí muy efectivo, ganando el 77% de los puntos con su primero, y fue mejor al resto, ganando más de la mitad de los puntos con el servicio del rival.

«Hoy me sentí muy cómodo, jugando un gran tenis, por lo que estoy orgulloso», declaró Alcaraz tras superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne.

De llevarse el título en Australia, Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam, superando a su compatriota Rafael Nadal, que lo logró con 24 años.

Su rival será Zverev, quien tuvo más dificultades para superar al estadounidense Learner Tien, al que derrotó en cuatro sets por 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 y 7-6 (7/3).