Brasileño Deyverson es el jale de LDU de Ecuador y será compañero de Jesús Pretell

Brasileño Deyverson es el jale de LDU de Ecuador y será compañero...

El club LDU de Quito-Ecuador confirmó la contratación del atacante brasileño Deyverson, quien será compañero del volante peruano Jesús Pretell, para la campaña de la presente temporada 2026, tanto en la Liga Pro como en la Copa Libertadores, dejando tranquilo al técnico brasileño Tiago Nunes.

El club albo, anunció en redes sociales el fichaje del futbolista brasileño de 34 años, quien llega en condición de libre tras finalizar su contrato con el Fortaleza de su país.

Deyverson también jugó en Atlético Mineiro, Cuiabá, Palmeiras y también estuvo en el Alavés y Levante del fútbol español.

Tras la partida del argentino Alzugaray a Universitario de Deportes, era necesario llevar ese vacío, y la llegada de Deyverson cae a pelo, pues aportará mucho en el objetivo de repetir la campaña en Libertadores del 2025, en que llegaron a las semifinales, siendo eliminados por Palmeiras.